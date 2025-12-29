Stretnutie na Floride môže priniesť zlom: Netanjahu prišiel za Trumpom do Mar a Lago, hovoriť budú o ďalšej fáze mieru

Foto: Profimedia

Tomáš Mako
TASR
Izraelsko-palestínsky konflikt
Podľa Trumpa musí dôjsť k odzbrojeniu Hamasu.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok večer dorazil na stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride. Hlavnou témou rokovaní by malo byť prímerie v Pásme Gazy, píše TASR na základe správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).

Americký prezident privítal Netanjahua podaním ruky a následne spolu zapózovali pre fotografov. Trump na začiatku stretnutia uviedol, že s izraelským premiérom bude diskutovať o piatich hlavných témach a jednou z nich bude Gaza.

Podľa Trumpa je potrebné posunúť sa k druhej fáze mierového plánu „tak rýchlo, ako to bude možné“. „Musí dôjsť k odzbrojeniu, viete to, musíme sa odzbrojiť spolu s (militantným hnutím) Hamas. Musí dôjsť k odzbrojeniu Hamasu,“ vyhlásil americký prezident.

Netanjahu sa pred rokovaním s Trumpom stretol aj s americkým ministrom obrany Peteom Hegsethom, ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom či Trumpovými vyslancami Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom.

