15-ročný chlapec spustil streľbu v škole: Jeden študent zomrel, ďalší sú ranení

Petra Sušaninová
Chlapec vyšiel so zbraňou z toalety a začal strieľať.

Pätnásťročný chlapec v pondelok spustil streľbu v škole v argentínskom meste San Cristóbal v provincii Santa Fe, pričom zabil jedného študenta a ďalších osem ľudí utrpelo zranenia, uviedli tamojší predstavitelia. Polícia strelca zadržala, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Študentka školy Mariano Moreno pre miestne médiá povedala, že chlapec vyšiel z toalety so zbraňou a začal strieľať. Podľa tamojšieho predstaviteľa útočník pravdepodobne použil brokovnicu.

Zomrelo 13-ročné dieťa

Záchranári ošetrili šesť študentov s povrchovými zraneniami, ktoré utrpeli pri úteku z miesta činu, pričom všetci šiesti sú mimo ohrozenia života. Ďalších dvoch študentov previezli do nemocnice. Jeden z nich je vo vážnom, no stabilizovanom stave. Pri streľbe zahynul 13-ročný študent, informoval spravodajský web France24.

K streľbe došlo v čase, keď študenti čakali na vztýčenie argentínskej vlajky – rituál vykonávaný každý deň pred začiatkom vyučovania. AFP konštatuje, že v Argentíne sú takéto streľby zriedkavé.

Vo svojom trápení nikto nemusí byť sám. Ak prežívate náročné obdobie, tím profesionálov je tu pre vás 24 hodín denne na webe IPčko.sk. Pomoc môžete vyhľadať kedykoľvek prostredníctvom mailu alebo chatu.
Z ľudí vyrábal hamburgery: Zvrátený Joe Metheny prosil o trest smrti

