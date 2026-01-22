Iveta Radičová v 1 na 1: Fico robí zúfalé činy. Správa sa ako hovorca Putina

Moderátorka sa so svojou hostkou rozprávala o témach, ktoré v posledných dňoch najviac rezonovali spoločnosťou.Robert Fico uviedol, že našiel „plnú zhodu s Donaldom Trumpom v nazeraní na Európsku úniu ako na inštitúciu v hlbokej kríze“. Slovenský premiér náš životný priestor teda nebol očierňovať v úvodzovkách len pred vojnovým zločincom v Rusku, ale už aj pred mocenským imperialistom v USA.
Udialo sa to práve v čase, keď Európska únia potrebuje jednotu viac ako kedykoľvek predtým, keď náš doterajší partner USA odkazuje, že si Grónsko zoberie, či sa to niekomu páči alebo nie, vyhráža sa EÚ 10, 25 či dokonca 200 % clami. Podľa bývalej premiérky sú to zúfalé činy. Myslí si, že Fico prišiel do súkromného sídla Trumpa na Floridu v predklone, rovnako ako prišiel pred pár mesiacmi do Moskvy.Moderátorka sa so svojou hostkou rozprávala aj o vysokej pravdepodobnosti, že Európska únia bude musieť v nasledujúcich rokoch prejsť hlbokou transformáciou a je možné, že ju nahradí iná organizácia. Ako nám však odkazujú niektorí európski lídri či europoslanci, miesto v nej mať nebudeme. Podľa Radičovej EÚ v kríze nie je. Je však do budúcna potrebné odstrániť mnohé byrokratické prekážky. EÚ podľa nej musí zlepšiť schopnosť pružne reagovať na zmeny vo svete.
