Život s hviezdou ju takmer zlomil. Ivana Gáborík prehovorila o temnom období

Za zdanlivo dokonalým životom sa často skrýva ticho, samota a vnútorný boj. Aj úspešné ženy môžu čeliť temným obdobiam, ktoré ich preveria a posunú k väčšej sile.

V podcaste Sama sebou s Barborou a Michaelou, Ivana Gáborík otvorene opísala obdobie, keď sa z úspešnej tanečnice a mediálnej osobnosti na Slovensku ocitla v Amerike – ďaleko od domova, bez práce, bez spoločenského ukotvenia a s prázdnotou, ktorá ju postupne začala pohlcovať. Zo života plného pohybu, povinností a kreatívnej práce sa naraz stala ženou, ktorá čelila tichu, osamelosti a strate identity.

Náhly zlom

Prechod z rušného života v Bratislave, kde sa Ivana naplno venovala tancu a médiám, do neznámeho prostredia v Amerike, bol veľkou zmenou. Známa tvár slovenského šoubiznisu, ktorá tancovala v Let’s Dance, účinkovala v reklamách, fotila, učila a vystupovala, sa zrazu ocitla v tichu cudzieho mesta, kde ju nikto nepoznal a nič ju nečakalo. Psychické vyčerpanie a strata životného smeru vyústili do kolapsu, ktorý musela zvládnuť sama, no našťastie, nie úplne.

„Ja som bola psychicky úplne na dne,“ priznala bez obalu. Práve v tomto ťažkom období sa naplno ukázala opora jej manžela, hokejistu Mariána Gáboríka, ktorý jej pomohol znovu nájsť seba a vrátiť sa k tomu, čo ju napĺňalo. „Vtedy mi psychicky veľmi pomohol môj muž. Vedela som, že je to dobrý človek, keď vníma aj mňa a nie iba svoju kariéru. Chcel aj mne pomôcť, aby som sa našla.“

Vzťah na diaľku a rozhodnutie