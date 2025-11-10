Ivana Gáborík priznala, ako to má s tretím dieťaťom. Jej pohľad vás možno prekvapí

Byť mamou je nádherná, ale aj náročná životná rola, ktorá mení priority a vnímanie sveta.
Tanečníčka a influencerka Ivana Gáborík dnes otvorene hovorí o tom, ako ju materstvo zmenilo, čo si z neho váži najviac a prečo sa snaží zostať autentická aj v online priestore. Pre magazín Eva porozprávala o tom, ako vyzerá jej bežný život s dvoma dcérkami, čo ju na materstve najviac obohacuje, prečo sa už nesnaží ukazovať dokonalosť na sociálnych sieťach a prezradila aj to, ako sa pozerá na otázku tretieho dieťaťa.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Autentická aj mimo kamier
Ivana sa dlhé roky pohybuje vo svete módy a sociálnych sietí, no sama priznáva, že realita býva často iná, ako sa na prvý pohľad môže zdať.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
„Asi nemusím pripomínať, že sociálne siete väčšinou nezrkadlia realitu každodenného života. Aj ten môj má mnoho podôb a nie každý deň je „na fotku“. Ale v tom, čo robím, sa snažím byť autentická. Lebo ja sa skutočne na svet väčšinu času usmievam. Určite sú aj náročnejšie chvíle, ale nikdy som nemala potrebu verejne sa o ne deliť. Zastávam totiž názor, že ľudia prežívajú dosť svojich problémov a náročných životných chvíľ, takže považujem za zmysluplnejšie prezentovať skôr to, čo môže inšpirovať alebo potešiť,“ vysvetľuje.
Nahlásiť chybu v článku