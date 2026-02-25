Ivana Gáborík o svojom omyle z minulosti: Zverejnila záber a priznala chybu, ktorú by už nezopakovala

Foto: Instagram.com/iversanns

Jana Petrejová
Trend, ktorý vtedy letel, dnes považuje za prešľap.

Slovenská tanečnica, influencerka a verejne známa tvár Ivana Gáborík opäť zaujala svojich fanúšikov novým príspevkom. Tentoraz však nešlo o outfit, tip v oblasti módy či krásy alebo rodinnú chvíľku – rozhodla sa podeliť o svoju staršiu fotografiu z mladosti. Práve takéto pohľady do minulosti najviac zaujmú, pretože ukazujú, ako sa ľudia menia a vyvíjajú v priebehu rokov.

Ivana Gáborík, známa svojím elegantným štýlom, príbehom tanečníčky aj rolou matky a manželky, má na sociálnych sieťach početnú komunitu sledovateľov. Svoje súkromie a životné momenty zdieľa pravidelne a väčšina fanúšikov ju sleduje nielen pre jej štýl, ale aj pre autentickosť a osobný príbeh.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa ⠀Ivana Gaborik (@iversanns)

Ukázala svoju mladšiu verziu

Tentoraz influencerka a tanečnica prekvapila unikátnym záberom z minulosti. Podobné fotografie totiž nezvykne uverejňovať na svojom Instagrame, preto ide o niečo jedinečné. Keď Ivana ukázala svoju staršiu fotografiu, mnoho ľudí okamžite spozorovalo rozdiely v jej výzore – najmä v účese a obočí. Jej štýl a vzhľad sa v priebehu rokov očividne zmenil, hoci prirodzený šarm, ktorý z nej vyžaroval, stále v nej ostal.

Reprofoto: Instagram.com/iversanns

Manželka hokejistu Mariána Gáboríka si neodpustila poznámku, ktorú pridala k fotografii. „Ja len dúfam, že tento trend tenkého obočia sa už nevráti,“ napísala Ivana s humorom. Zjavne podľahla tomu, čo bolo kedysi „in“ a dnes to s odstupom času oľutovala. Zaujímavé je, že rovnaký trend by najradšej vzala späť aj Martina Schindlerová, ktorá nedávno priznala, že taktiež nosila tenké obočie.

Každý z nás si prešiel rôznymi obdobiami – či už to boli časy bez make-upu, iný štýl obočia, alebo jednoducho momenty, keď sme sa menili z tínedžerov na dospelých. Práve takáto otvorenosť často vytvára silnejšie spojenie medzi influencerkou a jej publikom. Zverejnenie starej fotografie Ivany Gáborík je nielen nostalgickou spomienkou, ale aj pripomienkou, že aj verejne známe osobnosti prechádzajú vlastnou cestou vývoja – vizuálne, osobnostne aj životne.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Jana Majeská úprimne o komplimentoch: Rada ich rozdáva, no prijať od niekoho pochvalu je pre…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac