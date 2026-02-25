Ivana Gáborík o svojom omyle z minulosti: Zverejnila záber a priznala chybu, ktorú by už nezopakovala

Slovenská tanečnica, influencerka a verejne známa tvár Ivana Gáborík opäť zaujala svojich fanúšikov novým príspevkom. Tentoraz však nešlo o outfit, tip v oblasti módy či krásy alebo rodinnú chvíľku – rozhodla sa podeliť o svoju staršiu fotografiu z mladosti. Práve takéto pohľady do minulosti najviac zaujmú, pretože ukazujú, ako sa ľudia menia a vyvíjajú v priebehu rokov.
Ivana Gáborík, známa svojím elegantným štýlom, príbehom tanečníčky aj rolou matky a manželky, má na sociálnych sieťach početnú komunitu sledovateľov. Svoje súkromie a životné momenty zdieľa pravidelne a väčšina fanúšikov ju sleduje nielen pre jej štýl, ale aj pre autentickosť a osobný príbeh.
Ukázala svoju mladšiu verziu
Tentoraz influencerka a tanečnica prekvapila unikátnym záberom z minulosti. Podobné fotografie totiž nezvykne uverejňovať na svojom Instagrame, preto ide o niečo jedinečné. Keď Ivana ukázala svoju staršiu fotografiu, mnoho ľudí okamžite spozorovalo rozdiely v jej výzore – najmä v účese a obočí. Jej štýl a vzhľad sa v priebehu rokov očividne zmenil, hoci prirodzený šarm, ktorý z nej vyžaroval, stále v nej ostal.
Manželka hokejistu Mariána Gáboríka si neodpustila poznámku, ktorú pridala k fotografii. „Ja len dúfam, že tento trend tenkého obočia sa už nevráti,“ napísala Ivana s humorom. Zjavne podľahla tomu, čo bolo kedysi „in“ a dnes to s odstupom času oľutovala. Zaujímavé je, že rovnaký trend by najradšej vzala späť aj Martina Schindlerová, ktorá nedávno priznala, že taktiež nosila tenké obočie.
Každý z nás si prešiel rôznymi obdobiami – či už to boli časy bez make-upu, iný štýl obočia, alebo jednoducho momenty, keď sme sa menili z tínedžerov na dospelých. Práve takáto otvorenosť často vytvára silnejšie spojenie medzi influencerkou a jej publikom. Zverejnenie starej fotografie Ivany Gáborík je nielen nostalgickou spomienkou, ale aj pripomienkou, že aj verejne známe osobnosti prechádzajú vlastnou cestou vývoja – vizuálne, osobnostne aj životne.
