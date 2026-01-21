Martina Schindlerová o prešľape z minulosti: Priznala módny hriech, na ktorý by najradšej úplne zabudla

Foto: Instagram.com/schindlerovamartina

Jana Petrejová
V súčasnosti nad tým len krúti havou.

Móda je neúprosná, to, čo bolo kedysi „in“, dnes vyvoláva úsmev a občas aj mierne rozpaky. Martina Schindlerová sa s odstupom času vrátila k jednému zo svojich módnych prešľapov z minulosti a úprimne priznala, že nie každý outfit si zaslúži druhú šancu. Práve vďaka tejto otvorenosti dnes pôsobí ešte sympatickejšie a dokazuje, že aj známe tváre majú svoje módne zakopnutia.

Každá žena si rada dopraje chvíľu, keď sa môže inšpirovať módou, trendmi a atmosférou výnimočných podujatí. Platí to aj pre známe tváre slovenského šoubiznisu. Bývalá finalistka SuperStar Martina Schindlerová si taktiež občas zájde na módne akcie. Predsa len ide o tému, ktorá zaujíma takmer každú ženu. Napríklad, minulý rok zavítala na Bratislavské módne dni, ktoré sa konali v lete a pre Koktejl zalovila v pamäti a priznala, čo by si už nikdy na seba nedala.

Koho obdivuje v oblasti módy?

Speváčka miluje módu a hlavne tvorbu jednej známej módnej návrhárky, ktorú spomenula v rozhovore. „Pre mňa znamená móda radosť. To je niečo už také od dobroty, keď človek vymýšľa čo so sebou. Je to spôsob vyjadrovania sa a Janka Pištejová je naozaj určite jedna z najvýraznejších slovenských módnych návrhárok,“ uviedla Martina, podľa ktorej je Janka jednoducho originálna.

Nehovorí to však len tak. „Ona mi navrhovala kostýmy na orchestrálny program z Jamesa Bonda, ktorý mám nacvičený s Vladom Valovičom. Tam som od nej mala asi 5 outfitov,“ vyšla s pravdou von sympatická tmavovláska, ktorá sa v lete na hrade, kde sa konala spomínaná módna udalosť, ukázala v roli modelky.

„Veľmi rada jej takto prídem predvádzať na prehliadku vždy, keď ma zavolá. Takže ju obdivujem ako umelkyňu,“ vychválila do nebies módnu návrhárku, ktorá predviedla svoje kúsky na módnych dňoch.

Faux pas, na ktoré by radšej zabudla

