Jana Majeská úprimne o komplimentoch: Rada ich rozdáva, no prijať od niekoho pochvalu je pre ňu ťažké

Foto: Instagram.com/olyakhomichmakeup, Instagram.com/janamajeska

Jana Petrejová
Má s tým problém, no pracuje na tom.

Nie každý vie, že Jana Majeská, známa herečka a televízna tvár, ktorá hviezdi v Dunaji, k vašim službám, pôsobila ako modelka. Aj keď jej postava pôsobí rozhodne a sebavedome, umelkyňa otvorene priznala, že sa v istých momentoch stretáva s vlastnými neistotami.

Minulý rok sa Jana Majeská ukázala v netradičnej úlohe. Seriálová Schatzi sa ukázala v celej svojej kráse na prehliadkovom móle v krásnych modrých šatách od Fera Mikloška. Nedávno sa opäť prešla po móle, tentoraz tak urobila pre dizajnérku Veroniku Kostkovú, ktorá ju oslovila na spoluprácu pre svoju svadobnú kolekciu. Ako vyšla s pravdou von pre Šarm, hoci išlo o zaujímavú skúsenosť, na modelku sa necíti.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Jana Majeska (@janamajeska)

Radosť, sebavedomie a sila komplimentov

Ak by to mala porovnať s pódiom v divadle, má to jednu výhodu. No paradoxne kvôli nej sa nevie tváriť ako ostatné modelky. „Ja asi na to nie som dobrý typ, lebo toto celé je trochu iné ako divadlo a vidím ľudí, ktorí ma prišli podporiť. My v divadle publikum nevidíme, je to tak nasvietené, že vidíme iba tmu. A ja sa na móle tak poteším, keď zrazu vidím známe tváre, že potom neviem udržať kamennú tvár, akú modelka má mať,“ poznamenala Jana Majeská s úsmevom.

Profesii herečky teda ostáva verná aj naďalej, takže sa jej fanúšikovia nemusia báť, že by sa vytratila z televíznych obrazoviek alebo z divadla. Na druhej strane je dôkazom toho, že nielen mladšie ženy majú čo ukázať. „Treba si dopriať aj radosť. Keď má žena nejaký vek alebo typ postavy, neznamená to, že teraz už sa nemôže tešiť alebo ukázať nejakú svoju ženskosť či inú stránku,“ uviedla herečka, ktorá v októbri oslávila 43 rokov.

Umelkyňa by pokojne mohla byť inšpiráciou pre ženy, aby boli sebavedomé. Mali by ignorovať kalendár, žena v každom veku by sa mala cítiť dobre, k čomu dopomáhajú komplimenty, ktoré posilňujú sebaistotu. „Komplimenty dávam veľmi rada. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sa ženy povzbudili, lebo my sme na seba často zbytočne veľmi prísne,“ dodala Jana Majeská, ktorá sa o seba príkladne stará, ale nepreháňa to.

Čo pre ňu nie je jednoduché?

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac