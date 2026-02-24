Jana Majeská úprimne o komplimentoch: Rada ich rozdáva, no prijať od niekoho pochvalu je pre ňu ťažké

Nie každý vie, že Jana Majeská, známa herečka a televízna tvár, ktorá hviezdi v Dunaji, k vašim službám, pôsobila ako modelka. Aj keď jej postava pôsobí rozhodne a sebavedome, umelkyňa otvorene priznala, že sa v istých momentoch stretáva s vlastnými neistotami.
Minulý rok sa Jana Majeská ukázala v netradičnej úlohe. Seriálová Schatzi sa ukázala v celej svojej kráse na prehliadkovom móle v krásnych modrých šatách od Fera Mikloška. Nedávno sa opäť prešla po móle, tentoraz tak urobila pre dizajnérku Veroniku Kostkovú, ktorá ju oslovila na spoluprácu pre svoju svadobnú kolekciu. Ako vyšla s pravdou von pre Šarm, hoci išlo o zaujímavú skúsenosť, na modelku sa necíti.
Radosť, sebavedomie a sila komplimentov
Ak by to mala porovnať s pódiom v divadle, má to jednu výhodu. No paradoxne kvôli nej sa nevie tváriť ako ostatné modelky. „Ja asi na to nie som dobrý typ, lebo toto celé je trochu iné ako divadlo a vidím ľudí, ktorí ma prišli podporiť. My v divadle publikum nevidíme, je to tak nasvietené, že vidíme iba tmu. A ja sa na móle tak poteším, keď zrazu vidím známe tváre, že potom neviem udržať kamennú tvár, akú modelka má mať,“ poznamenala Jana Majeská s úsmevom.
Profesii herečky teda ostáva verná aj naďalej, takže sa jej fanúšikovia nemusia báť, že by sa vytratila z televíznych obrazoviek alebo z divadla. Na druhej strane je dôkazom toho, že nielen mladšie ženy majú čo ukázať. „Treba si dopriať aj radosť. Keď má žena nejaký vek alebo typ postavy, neznamená to, že teraz už sa nemôže tešiť alebo ukázať nejakú svoju ženskosť či inú stránku,“ uviedla herečka, ktorá v októbri oslávila 43 rokov.
Umelkyňa by pokojne mohla byť inšpiráciou pre ženy, aby boli sebavedomé. Mali by ignorovať kalendár, žena v každom veku by sa mala cítiť dobre, k čomu dopomáhajú komplimenty, ktoré posilňujú sebaistotu. „Komplimenty dávam veľmi rada. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sa ženy povzbudili, lebo my sme na seba často zbytočne veľmi prísne,“ dodala Jana Majeská, ktorá sa o seba príkladne stará, ale nepreháňa to.
