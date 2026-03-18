Irán prisľúbil odvetné útoky v celom Perzskom zálive: Štátna televízia potvrdila smrť ministra

Petra Sušaninová
TASR
Konflikt medzi Izraelom a Iránom
Irán zváži útoky na palivovú, energetickú a plynovú infraštruktúru.

Iránska armáda vyhlásila, že v reakcii na stredajší americko-izraelský útok na plynárenské zariadenie v južnom Iráne zaútočí na energetickú infraštruktúru v celom Perzskom zálive. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na iránsku štátnu televíziu. Iránska štátna televízia v stredu potvrdila smrť ministra pre spravodajské služby Esmáíla Chatíba, ktorého v noci zabil izraelský útok v Teheráne. 

Operačné veliteľstvo iránskej armády Chatam al-Anbijá vo svojom vyhlásení uviedlo, že „tvrdo zasiahne zdroj agresie a zváži útoky na palivovú, energetickú a plynovú infraštruktúru“ krajín, z ktorých boli útoky vykonané.

Štátna televízia len krátko predtým informovala, že za incident v plynovom ložisku Južný Párs sú zodpovedné Spojené štáty a Izrael. Zbor islamských revolučných gárd v Iráne v stredu vyzval na evakuáciu niekoľkých ropných zariadení v Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch a Katare. Spojené štáty a Izrael predtým v stredu v rámci svojej bojovej operácie zasiahli významné plynárenské zariadenie v špeciálnej energetickej zóne Južný Párs pri meste Asalúje v južnom Iráne na pobreží Perzského zálivu.

Katar útok odsúdil

Na tento útok reagoval aj Katar, ktorý ho rázne odsúdil. „Izraelské útoky na zariadenia spojené s iránskou energetickou zónou Južný Párs, ktorá predstavuje rozšírenie katarskej zóny North Field, sú nebezpečným a nezodpovedným krokom uprostred súčasnej vojenskej eskalácie v regióne,“ napísal hovorca tamojšieho ministerstva zahraničných vecí na platforme X.

„Útoky na energetickú infraštruktúru predstavujú hrozbu pre globálnu energetickú bezpečnosť, pre obyvateľov regiónu a pre životné prostredie,“ dodal. Plynové ložisko Južný Párs je najväčším známym ložiskom zemného plynu na svete a nachádza sa v územných vodách Iránu a Kataru. Ťaží sa v ňom 70 percent iránskej produkcie, pričom Irán tam svoju infraštruktúru rozvíja od konca 90. rokov.

Irán obviňuje štáty Perzského zálivu, že umožňujú americkým silám uskutočňovať útoky z ich územia, vysvetľuje AFP. Iránska štátna televízia zverejnila zoznam „legitímnych cieľov“, medzi ktoré patria ropné a plynárenské zariadenia v Saudskej Arábii, Katare a Spojených arabských emirátoch, s tým, že „budú terčom útokov v najbližších hodinách“.

