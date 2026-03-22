Trump dal 48-hodinové ultimátum na otvorenie Hormuzského prielivu. Irán reagoval hrozbami

Americký prezident Donald Trump

TASR
Tomáš Čapák Konflikt medzi Izraelom a Iránom
Trump dal Iránu na úplné otvorenie Hormuzského prielivu 48 hodín.

Iránske ozbrojené sily v nedeľu opätovne pohrozili cielením na energetickú a odsoľovaciu infraštruktúru krajín v regióne po tom, čo sa americký prezident Donald Trump zaviazal „zničiť“ elektrárne v islamskej republike v prípade, že sa Hormuzský prieliv opäť neotvorí do 48 hodín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

„V nadväznosti na predchádzajúce varovania, ak nepriateľ naruší iránsku palivovú a energetickú infraštruktúru, terčom útokov bude všetka energetická, informačno-technologická a odsoľovacia infraštruktúra patriaca USA a režimu v regióne,“ uviedlo operačné velenie iránskej armády Chátam al-Anbijá vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová agentúra Fárs.

Vyhlásenie armády islamskej republiky prichádza po tom, čo dal Trump Iránu 48-hodinovú lehotu na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu.

Foto: Flickr (eutrophication&hypoxia)

Prudký nárast cien

Blokáda Hormuzského prielivu zo strany Iránu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.

Irán tento strategický prieliv fakticky uzavrel v reakcii na americko-izraelské útoky, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob.

