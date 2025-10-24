Ich odpoveď mnohých odrovná. Diváci vyšli s pravdou von, ktorého muža z Ranča považujú za favorita, zhodli sa na jednom

Majú v tom jasno.

Každý pondelok a stredu večer prináša televízia Joj svojim divákom dávku emotívnych príbehov jednotlivých postáv z Ranča. Postupne sa objavujú v seriáli nové postavy, ktoré zamiešali kartami, rovnako ako najnovšia ženská posila v podobe Sárinej mamy, a tiež Adamovej. 

Postupne, ako plynie dej, vychádzajú na povrch nové informácie, vďaka ktorým ostávajú diváci v napätí. Xénia, mama Sáry Blahovej, prišla z Texasu, aby ochránila svoju dcéru pred pravdou, ktorá niekedy môže bolieť viac ako lož. Mama Adama sa taktiež najnovšie objavuje v seriáli. Ide o citlivú ženu pripútanú na vozíček, ktorej pamäť občas zlyháva, čo sťažuje Adamovi a Sáre dozvedieť sa, ako to naozaj je. Diváci tak môžu zatiaľ len tipovať, aké puto je medzi oboma, a či ide o súrodencov.

Diváci reagovali na výzvu

Hoci obe ženy priniesli do Ranča príjemnú astmosféru zahalenú rúškom tajomstva, samotní muži taktiež nesú so sebou zaujímavé osudy a riešia situácie, ktoré diváci prežívajú s nimi. Napríklad, Ondro podľahol krásnej fotografke Viki, zatiaľ čo vo vzťahu s Janou to nie je najideálnejšie, Adam je obklopený chybami z minulosti a citlivý Ferko s hendikepom sa zase teší z dieťatka, ktoré čaká s Natáliou.

Ide o niektorých mužov z Ranča, ktorí hľadajú svoje šťastie a snažia sa vyriešiť strasti a problémy, či už z minulých časov alebo tie, ktoré ich trápia v súčasnosti. Televízia Joj zverejnila na sociálnej sieti výzvu, ktorá rozprúdila diskusiu. „Ranč a jeho muži. Ktorý je váš najobľúbenejší?“ napísala na Facebooku. Diváci tak priznali, ktorú postavu z mužského osadenstva môžu najviac. Viacerí sa nakoniec zhodli na jednom.

Jedna diváčka hneď vyslovila toto meno. „Všetci majú niečo do seba. Ferko hrá svoju rolu najdôveryhodnejšie,“ napísala. Ďalšia spomenula Andyho, pohľadného stajníka s maďarským pôvodom. „Všetci sú dobrí, ale Andy je pre mňa top,“ uviedla fanúšička seriálu.

Reakcie sú jednoznačné

