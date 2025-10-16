Nové postavy s veľkým tajomstvom. Do Ranča vstupujú osoby, ktoré sa pohrajú s emóciami divákov a zmenia všetkým životy

Rodinná sága je plná prekvapení, o čom svedčí príchod silných ženských príbehov. Dej najnovšie osviežia dve nové postavy – Xénia, matka Sáry v podaní Dagmar Edwards a matka Adama, ktorú stvárňuje Hana Letková. Obe sa postarajú o zaujímavé momenty plné šokujúcich odhalení.
Druhá séria Ranča je v plnom prúde a nové epizódy, ktoré sa vysielajú večer každý pondelok a v stredu, odkrývajú tajomstvá, ktoré nemali vyjsť na povrch. Najnovšie sa o to postará okrem iného aj Xénia, ktorá prichádza z Texasu s obavou, že Sára (Zuzana Kanócz) zistí niečo, čo malo zostať navždy skryté. Ako každá iná mama dobre vie, že pravda môže niekedy bolieť viac ako lož.
Fanúšikovia seriálu už vedia, že medzi Sárou a Adamom (Juraj Bača) je silné puto. Cítia k sebe lásku, no zároveň môže ísť o súrodencov, ktorí to o sebe nevedia. Napovedajú o tom retiazky, ktoré obaja nosia na krku s polovicou srdca. Husia koža mnohým naskočila po tom, keď odhalili, že srdcia pasujú k sebe. Adamovo dvojča by však malo byť mŕtve, no nič nemusí byť také, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Prsty v tom má Mara (Hana Gregorová), takže pravda bude prekvapujúca.
Čo má spoločné s postavou?
Matka veterinárky Sáry prichádza z Texasu na Slovensko. Zhostila sa jej Dagmar Edwards, ktorá priznala, že s postavou má niečo spoločné. „Na Xénii ma okamžite oslovilo, že žije v zahraničí – v Amerike. Sama som tam prežila viac než dve dekády, takže presne viem, čo znamená byť ženou mimo domova, s vlastným snom, tempom a vnútorným svetom. Počas tých rokov som stretla množstvo ľudí podobných jej – nie majiteľov rančov, ale silných, samostatných, ktorí si život postavili po svojom,“ prezradila pre televíziu Joj.
Ako ďalej herečka pokračovala, dokonca má syna, ktorý žije v USA a ich odlúčenie im paradoxne prinieslo nový rozmer blízkosti. „Učí ma to dôvere, pokore a pusteniu kontroly. To všetko som preniesla aj do Xénie – ženy, ktorá sa učí nechať dieťa dospieť a nájsť si vlastnú cestu,“ uviedla Dagmar, ktorá má ku koňom, okolo ktorých sa točí téma seriálu, obrovský rešpekt.
„Moje skúsenosti sú však minimálne, pretože verím, že jazdenie nie je len o tom „prísť a zaplatiť si hodinu“. Je to vzťah – dlhodobý, trpezlivý a plný dôvery. Koňom sa treba venovať s pokorou, a možno práve preto ich mám tak rada. Učia nás byť prítomní, vnímať ticho a vnímať seba,“ poznamenala herečka.
Nahlásiť chybu v článku