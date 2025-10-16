Nové postavy s veľkým tajomstvom. Do Ranča vstupujú osoby, ktoré sa pohrajú s emóciami divákov a zmenia všetkým životy

Foto: TV Joj

Jana Petrejová
Ranč
Postupne sa to celé vyostruje.

Rodinná sága je plná prekvapení, o čom svedčí príchod silných ženských príbehov. Dej najnovšie osviežia dve nové postavy – Xénia, matka Sáry v podaní Dagmar Edwards a matka Adama, ktorú stvárňuje Hana Letková. Obe sa postarajú o zaujímavé momenty plné šokujúcich odhalení.  

Druhá séria Ranča je v plnom prúde a nové epizódy, ktoré sa vysielajú večer každý pondelok a v stredu, odkrývajú tajomstvá, ktoré nemali vyjsť na povrch. Najnovšie sa o to postará okrem iného aj Xénia, ktorá prichádza z Texasu s obavou, že Sára (Zuzana Kanócz) zistí niečo, čo malo zostať navždy skryté. Ako každá iná mama dobre vie, že pravda môže niekedy bolieť viac ako lož.

Viac z témy Ranč:
1.
Majú v tom jasno. Diváci Ranča sa vyjadrili k osudu ich obľúbených postáv, jedna prosba sa opakovala najviac
2.
Krok postavy v Ranči rozdelil divákov na dva tábory. Už minulú sériu sa na ňu pritom sypala kritika
3.
Zachránil psíka zo smetí. Herec z Ranča otvorene prehovoril o dráme, ktorú zažil cestou na dovolenku
Zobraziť všetky články (23)

Fanúšikovia seriálu už vedia, že medzi Sárou a Adamom (Juraj Bača) je silné puto. Cítia k sebe lásku, no zároveň môže ísť o súrodencov, ktorí to o sebe nevedia. Napovedajú o tom retiazky, ktoré obaja nosia na krku s polovicou srdca. Husia koža mnohým naskočila po tom, keď odhalili, že srdcia pasujú k sebe. Adamovo dvojča by však malo byť mŕtve, no nič nemusí byť také, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Prsty v tom má Mara (Hana Gregorová), takže pravda bude prekvapujúca.

Foto: TV Joj

Čo má spoločné s postavou?

Matka veterinárky Sáry prichádza z Texasu na Slovensko. Zhostila sa jej Dagmar Edwards, ktorá priznala, že s postavou má niečo spoločné. „Na Xénii ma okamžite oslovilo, že žije v zahraničí – v Amerike. Sama som tam prežila viac než dve dekády, takže presne viem, čo znamená byť ženou mimo domova, s vlastným snom, tempom a vnútorným svetom. Počas tých rokov som stretla množstvo ľudí podobných jej – nie majiteľov rančov, ale silných, samostatných, ktorí si život postavili po svojom,“ prezradila pre televíziu Joj.

Foto: TV Joj

Ako ďalej herečka pokračovala, dokonca má syna, ktorý žije v USA a ich odlúčenie im paradoxne prinieslo nový rozmer blízkosti. „Učí ma to dôvere, pokore a pusteniu kontroly. To všetko som preniesla aj do Xénie – ženy, ktorá sa učí nechať dieťa dospieť a nájsť si vlastnú cestu,“ uviedla Dagmar, ktorá má ku koňom, okolo ktorých sa točí téma seriálu, obrovský rešpekt.

„Moje skúsenosti sú však minimálne, pretože verím, že jazdenie nie je len o tom „prísť a zaplatiť si hodinu“. Je to vzťah – dlhodobý, trpezlivý a plný dôvery. Koňom sa treba venovať s pokorou, a možno práve preto ich mám tak rada. Učia nás byť prítomní, vnímať ticho a vnímať seba,“ poznamenala herečka.

Nemala s tým skúsenosť

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac