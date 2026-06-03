Hudobný svet smúti: Zomrel muž s ikonickým hlasom, na jeho piesňach mnohí vyrastali

Ilustračná foto: Pixabay

Roland Brožkovič
TASR
Počas viac než piatich desaťročí si vybudoval skvelú kariéru.

Vo veku 75 rokov zomrel americký R&B spevák a dvojnásobný držiteľ hudobnej ceny Grammy Peabo Bryson, ktorého preslávili duety v oscarových filmoch spoločnosti Disney – vo filme Kráska a zviera spieval s Céline Dionovou a v snímke Aladin s Reginou Belleovou.

Agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie Brysonovej rodiny uviedla, že zomrel v utorok večer, niekoľko dní po tom, ako utrpel mozgovú príhodu, píše TASR. V roku 2019 prekonal infarkt, z ktorého sa však úplne zotavil.

Jeho piesne boli v známych rozprávkach

Hoci sa medzinárodne preslávil najmä vďaka svojim disneyovským hitom, počas viac než piatich desaťročí si vybudoval kariéru ako jeden z najvýznamnejších interpretov romantických R&B balád. Medzi jeho úspešné piesne patrili napríklad Feel the Fire, I’m So Into You a Can You Stop the Rain.

Peabo Bryson sa narodil a vyrastal v Južnej Karolíne. Svoju kariéru začal v 70. rokoch v skupine Moses Dillard and the Tex-Town Display. Krátko nato podpísal zmluvu ako sólový umelec s vydavateľstvom Bang Records z Atlanty.

Nahrával pre vydavateľstvá Capitol, Elektra a Columbia Records a stal sa jedným z najvyhľadávanejších partnerov pre duetá v hudobnom priemysle. Okrem Reginy Belleovej a Céline Dionovej spolupracoval aj s Robertou Flackovou a Natalie Coleovou.

Jeho duet s Robertou Flackovou Tonight, I Celebrate My Love sa stal jednou z ikonických ľúbostných piesní 80. rokov, zatiaľ čo skladba If Ever You’re in My Arms Again mu pomohla osloviť publikum aj mimo okruhu poslucháčov R&B. Neskôr sa dostal na prvé miesto R&B hitparád aj s piesňami Show & Tell a Can You Stop the Rain.

Popri hudbe účinkoval aj v divadelných produkciách Raisin, The Wiz a Porgy and Bess. V roku 2018 fanúšikom predstavil svojím 21. štúdiovým albumom Stand for Love, ktorý produkovala úspešná autorsko-producentská dvojica Jimmy Jam a Terry Lewis.

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