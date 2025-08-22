Hrozný nález v centre Bratislavy: Na zemi ležal mŕtvy muž, na hlave mal vrecko. Na mieste je množstvo policajtov

Dnes ráno, krátko po šiestej hodine, našli na Račianskom mýte v Bratislave telo muža. Na hlave mal vrecko a ležal len niekoľko metrov od fontány.
Ako informuje TV JOJ, telo ležalo na frekventovanom mieste, kde denne prechádzajú stovky ľudí. Polícia okamžite priestor opáskovala a na mieste zasahuje viacero hliadok. Okolie je v súčasnosti neprístupné pre verejnosť.
Príčina smrti zatiaľ nie je známa
Zatiaľ nie je jasné, za akých okolností muž zomrel. Či išlo o násilný čin alebo inú tragédiu, ukáže až vyšetrovanie. Polícia zabezpečuje stopy, ktoré by mali priblížiť, čo sa na Račianskom mýte v ranných hodinách stalo.
Správu budeme aktualizovať.
Odporúčané články
Nápoj za 0,80 €, polievka za 1,80 €: Táto táckareň má byť „najlepšia v meste“. Išli sme si to overiť, zostali sme v šoku
Operácia Dunaj: O invázii sovietskych vojsk vedeli aj Američania, namiesto slobody sme dostali tvrdý režim na 23 rokov
Navštívili sme liečivé jazierko, je skrytým klenotom Slovenska, okúpali sme sa úplne zadarmo: Voda je čistá a okolie nádherné
Ľudí ochránil pred strašnou smrťou, no vôbec sa o ňom nehovorí. Takto sa lekárovi podarilo vykynožiť kiahne
Influenceri ho majú za elixír mladosti: Podľa odborníčky je kolagén ako bielkovina objednaná z Temu. Toto je účinnejšie
10 najlepších momentov Chandlera v Priateľoch: Dnes už kultové scénky vás rozosmejú aj dojmú, pozrite si ich
Ivanka pomáha klientom v chalúpke z hliny a zo slamy: Takto budete šťastní a úspešní, jedna rada vôbec nefunguje
Chceli sme sa okúpať v „slovenskom mori“, nakoniec sme ušli. Boli sme na kúpalisku, kde vstup stojí 12 €
Navštívili sme prekrásnu dolinu na severe Slovenska: Nájdete tu kontaktnú zoo úplne zadarmo a schladíte sa vo vodnej nádrži
Makety hláv vyrobili z papierovej kaše, otvor kopali lyžicami. Po mužoch, ktorí utiekli z Alcatrazu, sa pátra aj dnes
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku