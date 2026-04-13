Hrozí nám letecká apokalypsa, na akú nie sme pripravení: Letné dovolenky sú v ohrození, aerolinky rušia lety

Európskemu letectvu hrozí v najbližších týždňoch nedostatok paliva, čo môže ochromiť začiatok letnej sezóny. Asociácia Airports Council International Europe v liste Európskej komisii varovala, že kritická situácia v Hormuzskom prielive priamo ohrozuje stabilitu dodávok do EÚ.
Ak sa stav do troch týždňov nezlepší, hrozí rušenie letov, pričom najviac ohrozené sú menšie letiská a regionálne linky. Organizácia žiada monitorovanie situácie a preventívne opatrenia, aby sa predišlo kolapsu dopravy počas dovolenkového obdobia. Nedostatok paliva by mal zásadný negatívny vplyv na celý európsky cestovný ruch. Informácie priniesol denník Financial Times.
Ako sme vás pritom minulý týždeň informovali, znižovanie počtu letov sa začína stávať realitou. Takému Ryanairu podľa dostupných informácií jej hrozí strata až štvrtiny dostupných palivových zdrojov. To by znamenalo nielen drahšie dovolenky, ale aj menší výber letov a väčšie komplikácie pri cestovaní.
Rušenie letov v Chorvástku
Veľké problémy pritom hlási aj Chorvástko. Tamojšie ministerstvo dopravy nečakane pozastavilo program financovania vnútroštátnych letov, čo nepríjemne zasiahlo všetky letiská v krajine. Hlavnými dôvodmi sú prísne regulácie Európskej únie a narastajúce ceny leteckého paliva ovplyvnené krízou na Blízkom východe.
Najkritickejšia situácia je na letisku v Osijeku, ktoré je od štátnych dotácií bytostne závislé. Podľa riaditeľa letiska Tihomira Pejina predstavovali tieto linky až 70 % ich celkovej prevádzky. Aktuálne sú tohto letiska zrušené spojenia do Záhrebu, Puly, Rijeky, Dubrovníka, Splitu a letná linka do Zadaru. Celkovo ide o desiatky zrušených letov.
Vážne narušenie letov nemeckej spoločnosti Lufthansa a jej dcérskych firiem spôsobuje dvojdňový štrajk pilotov, ktorý sa začal v pondelok. Štrajk pilotov Lufthansy a jej dcér Lufthansa Cargo a Lufthansa CityLine sa začal krátko po polnoci a bude trvať 48 hodín. Dôvodom štrajku pilotov, ktorý organizoval odborový zväz Vereinigung Cockpit, sú spory o odmeňovanie vrátane dôchodkového programu spoločnosti.
