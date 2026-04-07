Svet má nový problém, na ktorý nie je pripravený: Prvé aerolinky už začali s rušením letov, pozrite sa, o ktoré ide

Vysoké ceny palív začínajú výrazne zasahovať aj leteckú dopravu. Aerolinky po celom svete čelia rastúcim nákladom, ktoré ich nútia nielen zdražovať letenky, ale aj pristupovať k rušeniu niektorých letov. Situácia sa pritom môže v najbližších mesiacoch ešte zhoršiť. A to by asi v čase, kedy sa mnohí z nás tešia na letné dovolenky, nepotešilo nikoho.
Ako upozornil portál Business Insider, problémy spôsobil prudký nárast cien palív po vypuknutí vojny v Iráne. Kríza sa tak postupne prenáša aj do leteckého sektora, kde sa začínajú prejavovať prvé výrazné opatrenia dopravcov.
Lety rušia najmä v Ázii, Európa môže nasledovať
Cestovanie do vzdialených a exotických destinácií sa môže skomplikovať viac, než sa pôvodne očakávalo. Aerolinky už v reakcii na drahé palivo začali zvyšovať ceny leteniek, no ani to nestačilo na pokrytie rastúcich nákladov. Najvýraznejšie sa zatiaľ rušenie letov dotýka ázijských krajín, ktoré zasiahla ropná kríza najviac.
Podľa analytičky ropných trhov June Goh sa však podobný scenár môže čoskoro zopakovať aj v Európe. Ak sa situácia na Blízkom východe nezlepší, k obmedzovaniu letov by mohlo dôjsť už v priebehu apríla alebo mája.
Kľúčovým problémom nie je len cena, ale aj dostupnosť leteckého paliva. Na rozdiel od iných druhov palív je totiž menej stabilné a nedá sa skladovať dlhodobo. „Stále monitorujeme zásoby leteckého paliva. Tie máme na štyri až šesť týždňov,“ uviedol pre BBC riaditeľ aerolínií Nico Bezuidenhout.
Obavy má aj Ryanair
Znižovanie počtu letov už zvažujú aj európske aerolinky. Medzi nimi je aj Ryanair, jednej z najväčších nízkonákladových spoločností v Európe. Podľa dostupných informácií jej hrozí strata až štvrtiny dostupných palivových zdrojov.
Ak sa situácia nezlepší, vážne problémy môžu aerolinky pocítiť už počas tohtoročnej letnej sezóny. To by znamenalo nielen drahšie dovolenky, ale aj menší výber letov a väčšie komplikácie pri cestovaní.
