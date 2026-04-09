Chorvátsko hlási veľké problémy: Turisti nie sú nadšení, zrušili už desiatky letov

Chorvátske ministerstvo dopravy nečakane pozastavilo program financovania vnútroštátnych letov, čo nepríjemne zasiahlo všetky letiská v krajine. Hlavnými dôvodmi sú prísne regulácie Európskej únie a narastajúce ceny leteckého paliva ovplyvnené krízou na Blízkom východe.
Najkritickejšia situácia je na letisku v Osijeku, ktoré je od štátnych dotácií bytostne závislé. Podľa riaditeľa letiska Tihomira Pejina predstavovali tieto linky až 70 % ich celkovej prevádzky. Aktuálne sú tohto letiska zrušené spojenia do Záhrebu, Puly, Rijeky, Dubrovníka, Splitu a letná linka do Zadaru. O téme informuje chorvátsky web Dnevnik.
Celkovo ide o desiatky zrušených letov. Cestujúcim, ktorí plánujú využiť vnútroštátnu leteckú dopravu v rámci Chorvátska, sa preto odporúča vopred si overiť dostupnosť konkrétnych letov, keďže viaceré spoje boli nateraz úplne vyradené z letových poriadkov.
