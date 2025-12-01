Hovorí sa o preventívnom údere voči Rusku: NATO už stráca trpezlivosť. Aliancia chce byť agresívnejšia

Ilustračná foto: SITA/AP

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
NATO chce zmeniť prístup, už nechce len reagovať.

Severoatlantická aliancia (NATO) zvažuje, že bude agresívnejšie reagovať na hybridnú vojnu, ktorú proti nej vedie Rusko prostredníctvom kybernetických útokov, sabotáží a narušovania vzdušného priestoru členských krajín. Denníku Financial Times (FT) to povedal predseda Vojenského výboru NATO admirál Giuseppe Cavo Dragone, píše TASR.

„Skúmame všetky možnosti… V oblasti kybernetiky sme skôr reaktívni. Uvažujeme o tom, že by sme boli agresívnejší a proaktívnejší namiesto reaktívneho prístupu,“ uviedol Dragone.

Viac z témy Vojna na Ukrajine:
1.
Rokovania na Floride trvali štyri hodiny: USA aj Ukrajina hovoria o citeľnom posune, Trump však vidí zásadnú komplikáciu
2.
Preberali aj najcitlivejšie otázky: Rokovania na Floride sú náročné, no konštruktívne. Na tomto zatiaľ nie je zhoda
3.
Už sa to začalo: Ukrajina a USA rokujú o mierovom pláne na ukončenie vojny. Putin zatiaľ bombarduje ďalej, hlásia obete
Zobraziť všetky články (1452)

Európa sa podľa FT stala terčom viacerých incidentov, ktoré sú súčasťou hybridnej vojny, od poškodenia podmorských káblov v Baltskom mori až po kybernetické útoky na celom kontinente. Niektoré z nich sú pripisované Rusku, pri iných sú okolnosti i vinníci nejasní.

Východná Európa žiada tvrdšiu odpoveď

Niektorí diplomati, predovšetkým tí z východoeurópskych krajín, naliehavo vyzývajú alianciu NATO, aby prestala byť iba pasívna a začala aktívne reagovať na hrozby. Takáto odpoveď by bola najjednoduchšia v prípade kybernetických útokov, kde mnoho krajín disponuje ofenzívnymi kapacitami, no pri sabotážach či prieniku dronov by to bolo zložitejšie.

Ilustračná foto: Unsplash

„Ak budeme naďalej len reagovať, len povzbudíme Rusko, aby pokračovalo vo svojich pokusoch a naďalej nám ubližovalo. Obzvlášť keď je hybridná vojna asymetrická – ich to stojí málo, nás veľa. Musíme sa snažiť byť vynaliezavejší,“ vyzval nemenovaný predstaviteľ niektorej z pobaltských krajín.

Prevencia namiesto obrany?

Proaktívnejší prístup zo strany Aliancie by mohol zahŕňať napríklad preventívny úder. Ten by sa podľa Dragoneho dal považovať za obranné opatrenie. Taliansky admirál však zároveň podotkol, že to nie je v súlade s bežným spôsobom uvažovania a správania NATO.

„Jednou z možností by mohlo byť zaujať agresívnejší postoj v porovnaní s agresivitou našej protistrany. (Otázky, ktoré sa tým vynárajú, sú) právny rámec, rámec jurisdikcie, (či) kto to bude robiť,“ poznamenal.

Baltic Sentry má odstrašujúci účinok

S cieľom zabrániť opakovaniu početných incidentov, pri ktorých boli poškodené káble plavidlami spojenými s tzv. ruskou tieňovou flotilou, aliancia NATO začiatkom tohto roka spustila námornú operáciu Baltic Sentry. V jej rámci hliadkujú v Baltskom mori lode, lietadlá a námorné drony. „Od začiatku operácie Baltic Sentry sa nič nestalo. To znamená, že táto odstrašujúca taktika funguje,“ uviedol Dragone.

FT píše, že napriek úspechu pri tejto misii pretrvávajú v NATO obavy po tom, ako fínsky súd zamietol žalobu proti posádke plavidla Eagle S, ktorá bola údajne zodpovedná za prerezanie káblov v Baltskom mori a patrí k tieňovej flotile, ktorú Moskva používa na obchádzanie sankcií uvalených za vojnu voči Ukrajine. Súd uviedol, že v tomto prípade nemá kompetenciu posudzovať takúto žalobu.

Foto: SITA/AP

„Nemali by sme byť hysterickí,“ odkazuje fínska ministerka

Fínska ministerka zahraničných vecí Elina Valtonenová takisto uviedla, že NATO zvažuje asertívnejší prístup voči konaniu Ruska. „Zatiaľ si nemyslím, že by to bolo potrebné. Mali by sme tiež ustúpiť a skutočne analyzovať, čo agresor sleduje. Potom by sme pravdepodobne nemali byť hysterickí. Máme svoj vlastný plán a mali by sme mu dôverovať, pretože je pomerne robustný,“ dodala.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol42 rokov hnila doma vo svojej posteli: Hedviga zomrela a zápach rozkladajúceho tela susedov nerušil. Nikto si to nevšimol
Navštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – BratislavaNavštívili sme nádhernú slovenskú dedinu, jedinú svojho druhu. Redaktorka vyskúšala novú linku Košice – Bratislava
Porsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žilPorsche sa na ojazdených pneumatikách rútilo až 150 km/h. Po náraze začalo horieť, Paul Walker vtedy ešte žil
Matúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejúMatúš prešiel vyše 25-tisíc kilometrov: Na výkaly v prírode treba lopatku, servítky zobrať so sebou. Slováci tomu nerozumejú
Odborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačneOdborník na energetiku Rastislav: Toto sú najväčšie chyby, ktoré ľudia doma robia. Ušetriť môžete desiatky eur mesačne
V súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživoV súdnej sieni vypil fľaštičku s jedom. Smrť odsúdeného generála sledovali milióny ľudí naživo
Punč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajúPunč za 3,50 € a šokujúci predmet za 4 €: Boli sme na vianočných trhoch, otvorili pred pár minútami. Takéto ceny vás čakajú
Len 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrývaLen 30 minút od obľúbeného mesta sme objavili skrytý raj Slovenska: Mnohí ani netušia, aké klenoty ukrýva
V Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou jeV Tatrách sa chystá nový projekt za milióny: Zmiznú lesy, vyrastie tu takáto stavba. Nie je jasné, kto za ňou je
Lucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdaliLucie o živote na východe Turecka: Moje výdavky sú nulové, jednoizbový byt sa tu dá prenajať za 300 eur. Ľudia by sa rozdali
Letenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevaloLetenku si dokážete kúpiť aj za 16 eur. Vyskúšala som novú linku Košice – Bratislava. Toto ma poriadne nahnevalo
Tieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnoteniaTieto seriály ste milovali aj vy, podľa ľudí sú odpad: Boli súčasťou nášho detstva, no majú brutálne zlé hodnotenia

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac