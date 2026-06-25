Obce majú problémy s vodou, začali platiť zákazy: Zásobovať budú cisterny, pri Nitre ju na noc vypínajú

Zásobáreň pitnej vody v obci Čab

Foto: Obec Čab

Lucia Mužlová
TASR
Vodu vypínajú po 21:00 a znova ju púšťajú až ráno.

Slovensko sa musí pripraviť na vlnu horúčav, ktoré budú ešte intenzívnejšie počas víkendu. Teploty vyskočia pokojne aj na 40 stupňov Celzia. Na severe budú o čosi miernejšie a budú stúpať postupne. Problémom sa však stáva voda. Niektoré obce už pár dní dozadu varovali obyvateľov, aby s vodou šetrili. Keďže sa tak nestalo, pristupujú k zákazom.

Mesto Senica vyzýva obyvateľov na okamžité obmedzenie spotreby pitnej vody pre pretrvávajúce horúčavy a výrazný nárast odberov. Zákaz sa vzťahuje na používanie pitnej vody na iné, než nevyhnutné účely vrátane napúšťania bazénov, polievania či umývania áut, platný je do 3. júla. Stalo sa tak na základe žiadosti Bratislavskej vodárenskej spoločnosti (BVS). Radnica o tom informovala na sociálnej sieti.

Napúšťanie vody do pohára
Ilustračná foto: Unsplash

Mesto uviedlo, že dôvodom opatrenia je riziko výpadkov dodávok pitnej vody a možnosť zavedenia regulačných stupňov. „Porušenie zákazu bude sankcionované podľa zákona o verejných vodovodoch. Prosíme vás o zodpovedný prístup, aby sme spoločne predišli nevyhnutným odstávkam a potrebe dovozu vody cisternami,“ ozrejmila.

Zákaz platí pre napúšťanie bazénov a víriviek, polievanie záhrad, trávnikov, športovísk, umývanie áut, čistenie a na účely dobrovoľných hasičských zborov.

Problém majú viaceré obce

Vodohospodári upozorňujú aj na problémy s vodou, ktoré hlásia prvé obce, ktoré vyzvali obyvateľov, aby s vodou šetrili. V obci Prenčov pri Banskej Štiavnici dosiahol objem vody pre obec historické minimum.

Samospráva preto vyzvala obyvateľov, aby vodou šetrili, nepolievali záhrady a nenapúšťali bazény. Trenčianske vodárne a kanalizácie upozornili na výrazný pokles výdatnosti vodných zdrojov a požiadali obyvateľov o dočasné obmedzenie používania pitnej vody na iné účely, než je bežná spotreba domácností. Opatrenie sa týka obcí Melčice-Lieskové, Drietoma, Beckov, Haluzice, Dolná Poruba a Lubina.

Extrémne zvýšená spotreba pitnej vody na Záhorí môže v najbližších dňoch ovplyvniť plynulosť zásobovania viacerých obcí. Upozornila na to Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) na sociálnej sieti, podľa ktorej situáciu zhoršuje pretrvávajúce suché a horúce počasie.

Problém sa týka najmä lokalít, ktoré sú vo veľkej miere závislé od prameňov. „Ich výdatnosť v poslednom období klesá, zároveň však rastie spotreba vody pri väčších odberoch. Najvýraznejšie sa zvýšená spotreba prejavuje v obciach Borský Mikuláš, Lakšárska Nová Ves, Studienka, Plavecké Podhradie, Borinka a Buková,“ ozrejmili z BVS.

V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týka sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré, Mirkovce, Žehňa, Kružlová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec.

Obec Čab v okrese Nitra dočasne obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok. Od 21. hodiny napríklad voda netečie, opäť ju púšťajú až ráno o 5:30.

Horúčavy nekončia

Horúčavy potrápia vo štvrtok obyvateľov na veľkej časti územia Slovenska. Najvýraznejšie sa prejavia na juhozápade a juhu stredného Slovenska, pre tieto oblasti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zvýšenú výstrahu 2. stupňa.

Návštevníci na jazere Zlaté piesky počas horúceho letného dňa
Foto: TASR/Pavol Zachar

V okresoch Bratislavského, Trnavského, Nitrianskeho i v južnej časti Banskobystrického kraja môže teplota v popoludňajších hodinách dosiahnuť až 35 stupňov Celzia. Výstraha 2. stupňa platí od 12.00 h do 18.00 h.

V rovnakom čase platí aj výstraha 1. stupňa z dôvodu vysokých teplôt pre okresy na Považí, hornej Nitre, Pohroní, Novohradu, Gemera i dolného Zemplína. Teplota sa v týchto regiónoch môže popoludní dostať podľa SHMÚ nad 33 stupňov.

Meteorológovia varujú, že s podobnými teplotami je potrebné rátať aj ďalších dňoch, pričom v sobotu (27. 6.) bude na juhozápade a juhu Slovenska platiť najvyššia výstraha 3. stupňa. Očakávaná teplota bude atakovať vyše 38 stupňov Celzia.

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