Teploty budú neznesiteľné, bude aj viac ako 40 °C: Na Slovensku dochádza voda, obce hlásia problémy

Slovensko by sa malo pripraviť na mimoriadnu vlnu horúčav. Teploty vyskočia pokojne aj na 40 stupňov Celzia. Na severe budú o čosi miernejšie a budú stúpať postupne. Prvé ozajstné extrémy udrú počas víkendu. No pokračovať budú aj na budúci týždeň.
Vo viacerých okresoch západného Slovenska treba v stredu popoludní počítať s vysokými teplotami. Vystúpiť môžu na 33 stupňov Celzia. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj a okresy Krupina, Veľký Krtíš a Partizánske. Platia predbežne od 12.00 do 18.00 h.
“Maximálne teploty by sme už v sobotu mali na našom území zaznamenávať na úrovni okolo 38 °C. Teploty nad 30 °C sa budú vyskytovať na takmer celom Slovensku, pričom na väčšine západného Slovenska pôjdu až nad 35 °C. Na nižšie priloženej mape môžete vidieť pravdepodobnosť výskytu teplôt nad hranicou 35 °C počas soboty. Na Záhorí či v Podunajskej nížine sú teploty nad 35 °C už prakticky isté,” píše iMeteo.
Pozor na zdravie
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR v súvislosti s teplotami upozorňuje, že medzi rizikové skupiny obyvateľstva patria deti, starší ľudia, tehotné ženy či chronicky chorí ľudia, a to najmä osoby so srdcovocievnymi, s dýchacími či mentálnymi ochoreniami alebo s nadváhou.
„Vysoké vonkajšie teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie – zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesti hlavy, závraty, nevoľnosť či vracanie. Extrémnym prípadom sú vážne kolapsové stavy, ktoré môžu viesť za určitých podmienok až k prípadným úmrtiam osôb, najmä u rizikových skupín,“ varuje ÚVZ.
Dôležitou zásadou podľa neho je dôsledné dodržiavanie pravidelného pitného režimu, a to aj v prípade, že sa nedostaví smäd. Treba aj obmedziť fyzickú aktivitu, nezdržiavať sa na priamom slnku a minimalizovať pobyt vonku. Zdravotní záchranári odporúčajú počas horúčav ľahšie stravovanie, správne oblečenie vrátane prikrývok hlavy a slnečných okuliarov a použitie ochranných krémov. Deti a domáce zvieratá nesmú zostať na priamom slnku ani v zaparkovaných autách. Ak ľudia pocítia silnú slabosť, závraty, nevoľnosť alebo kolaps, mali by vyhľadať pomoc. Vysoké teploty a sucho výrazne zvyšujú aj riziko vzniku požiarov.
Problémy s vodou
Vodohospodári upozorňujú aj na problémy s vodou, ktoré hlásia prvé obce, ktoré vyzvali obyvateľov, aby s vodou šetrili.
V obci Prenčov pri Banskej Štiavnici dosiahol objem vody pre obec historické minimum. Samospráva preto vyzvala obyvateľov, aby vodou šetrili, nepolievali záhrady a nenapúšťali bazény.
Trenčianske vodárne a kanalizácie upozornili na výrazný pokles výdatnosti vodných zdrojov a požiadali obyvateľov o dočasné obmedzenie používania pitnej vody na iné účely, než je bežná spotreba domácností, píše iMeteo. Opatrenie sa týka obcí Melčice-Lieskové, Drietoma, Beckov, Haluzice, Dolná Poruba a Lubina.
Východné Slovensko zatiaľ nemá problém s havarijným nedostatkom pitnej vody, vodári však upozorňujú, že sucho sa tento rok začalo prejavovať skôr ako vlani. Dlhodobý nedostatok zrážok, slabé zásoby snehu po zime a nízka hladina pôdnej vlahy už vplývajú na stav viacerých vodárenských zdrojov.
V niektorých lokalitách už bolo potrebné prijať mimoriadne opatrenia na zabezpečenie plynulého zásobovania pitnou vodou. Týka sa to najmä obcí Sveržov, Tarnov, Harhaj, Vyšný Kručov, Ruskov, Ďurkov, Vtáčkovce, Staré, Mirkovce, Žehňa, Kružlová, Kurimka, Vyšný Mirošov a Vagrinec.
V dôsledku poklesu výdatnosti lokálnych zdrojov tam vodári pristúpili k náhradnému zásobovaniu cisternami alebo k dopĺňaniu vodojemov. „Súčasne boli obyvatelia vyzvaní, aby vodu z verejného vodovodu využívali prednostne na pitné a hygienické účely. Prijaté opatrenia majú preventívny a stabilizačný charakter s cieľom zachovať spoľahlivé zásobovanie pitnou vodou,“ uviedli vodári.
Obec Čab v okrese Nitra dočasne obmedzila dodávky vody z verejného vodovodu. Dôvodom je jej kritický nedostatok.
Nahlásiť chybu v článku