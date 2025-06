Hlava na hlave a nehygienickí ľudia: Na naše kúpaliská Slováci šomrú, kúpať sa chodia na skok k našim susedom

Ako zvládate letné horúčavy vy? Možno tiež navštevujete mestské kúpaliská a akvaparky. Na tie domáce ale nedávno Slováci spustili vlnku kritiky. Prezradili ale, kam sa radi chodia osviežiť za hranice.

Kam do Maďarska?

Ak túžite po oddychu a osviežení pri bazéne, možno máte svoje obľúbené miesta aj na Slovensku. Mnohí Slováci ale vyrážajú za kúpaním aj do zahraničia a prezradili kam. Niektorí to majú bližšie k Maďarsku a očarila ich Níreďháza.

Podľa webu Nyíregyháza sa tu dospelý človek okúpe za menej ako 13 eur a dieťa do 6 rokov za menej ako 8 eur. Ak sa ju rozhodnete navštíviť, nenechajte si ujsť ani zoologickú záhradu, z ktorej sme vám priniesli reportáž. Slovákom sa páči aj Hajdúsobosló, ktoré je ale napríklad od Košíc vzdialené približne 3 hodiny cesty, nie je to teda práve najbližšie, ak by niekto chcel ísť len na otočku.

Nájdete tu však liečebné kúpele, ale aj zábavnú zónu s rôznymi atrakciami či pláž. Za vstup do akvaparku podľa webu zaplatíte v prepočte len niečo vyše 14 eur.

Tieto miesta milujú ľudia v Poľsku

Čo sa Poľska týka, milovníci kúpania spomínajú napríklad Chocholowskie termy. Podľa oficiálneho webu ide o najväčší akvapark v Poľsku. Mnohí toto miesto navštevujú pre liečivé bazény so slanou a sírnou vodou. Rodinná vstupenka pred dvoch dospelých a jedno dieťa do bazénovej zóny bez časového obmedzenia stojí približne 63 eur.

Podľa niektorých sú ale vyššie zmieňované kúpele príliš plné ľudí a preferujú napríklad Termy Bukovina. Podobne ako Chocholowskie termy, aj toto miesto sa pýši bazénmi s vodou bohatou na minerály. Za celodenný vstup tu zaplatíte približne 27 eur.