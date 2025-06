Hlava na hlave, predražený vstup a nehygienickí ľudia: Slováci priznali, ktoré kúpaliská považujú za najhoršie

Pomaly, ale isto začnú tento mesiac kúpaliská otvárať svoje brány. Slováci v online diskusii priznali, ktoré kúpaliská majú najradšej a kam by, naopak, znova nešli ani za nič. Toto nás ale prekvapilo.

Slováci s kúpaliskami nie sú príliš spokojní

Zdá sa, že Slováci na kúpaliská vo všeobecnosti nemajú príliš pozitívny názor. V online diskusii padla len jedna pozitívna zmienka, a to o kúpalisku Štrand v Nových Zámkoch. Avšak pri diskusii o tom, ktorému kúpalisku by sa ľudia radšej už vyhli, padlo viacero odpovedí, z ktorých sršala nespokojnosť.

Jedna z nich kritizovala práve novozámocké kúpalisko. Ľuďom sa tiež nepozdáva Štúrovo, Bešeňová, ale aj AquaCity Poprad. Objavila sa aj kritika na adresu termálneho kúpaliska Vincovho lesa v Sládkovičove. Ľudia v komentároch spomínajú aj Tatralandiu a Kováčovú. Niektorí kritizujú aj kúpalisko v Nitre, ktoré si vraj domáci mýlia s kúpeľňou. V jednom z komentárov sa objavila negatívna reakcia aj na kúpalisko Eva v Piešťanoch.

Radšej si doma napustia bazén

Návštevníkom prekáža priveľké množstvo ľudí, ale aj nehygienickosť kúpajúcich sa. Mnohí sa vraj na kúpalisku nevedia správať. V jednom z komentárov sa objavila kritika toho, v akom stave po sebe ľudia zanechávajú toalety a niektorí sa neváhajú vymočiť do bazéna. Iní kritizujú bazény s teplou vodou, kde po ľuďoch ostávajú nechutnosti.

Ľuďom sa dvíha žalúdok z predstavy, že do bazénov chodia aj ľudia s rôznymi kožnými ochoreniami, ale napríklad aj takí, ktorí sa predtým neosprchovali a namiesto plaviek sa kúpu v oblečení. Viaceré kúpaliská považujú za predražené a konštatujú, že to za to jednoducho nestojí. Zhodujú sa, že si doma napustia bazén, pôjdu k moru alebo na prírodné kúpalisko.