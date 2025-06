Biológ Ölvecký o smrtiacej amébe: Jej prítomnosť sa netestuje, môže sa objaviť aj v domácom bazéne. Tomuto sa vyhnite

17. júna slovenské médiá obletela smutná správa. 11-ročný chlapec, ktorý sa nakazil smrtiacou amébou, žiaľ, neprežil. Úrad verejného zdravotníctva SR na svojom webe informuje, že nákaza Naegleriou fowleri je mimoriadne zriedkavá a od roku 1962 do roku 2014 eviduje rozsiahly výskum po celom svete len asi 260 prípadov. Biológa Nora Ölveckého sme sa pýtali, kde všade môže nákaza hroziť a ako sa pred ňou môžeme ochrániť.

Čo je vlastne Naegleria fowleri? Niekde sa píše, že je to baktéria, inde hovoria, že je to parazit.

Naegleria fowleri nie je baktéria. Je to améba, jednobunkový organizmus. Patrí medzi amfizoické améby, čo znamená, že môže existovať ako voľne žijúci organizmus, alebo za určitých podmienok aj ako parazitický organizmus (z toho jej pomenovanie parazit).

Z hľadiska bezpečnosti, je lepšie navštevovať mestské kúpaliská alebo prírodné? Je pri niektorej z alternatív riziko nákazy nebezpečnou amébou nižšie?

To je individuálne. Aj bazény, aj prírodné vodné plochy boli zdrojom améby Naegleria fowleri, čiže sa to nedá zovšeobecňovať. Mestské, tzv. umelé kúpaliská, pokiaľ majú správnu hygienu, by mali byť bezpečné. Je však potrebné dodať, že slovenská legislatíva nestanovuje povinnosť rutinne testovať vody na prítomnosť améby Naegleria fowleri, nakoľko výskyt ochorenia, ktoré spôsobuje, je veľmi nízky. Celosvetovo sa dosiaľ eviduje len niekoľko stoviek prípadov.

Môže sa človek Naegleriou nakaziť aj doma na dvore v bazéne, ak si ho napustí z hadice?

Áno, môže, no nesúvisí to s faktom, že si ho napustíme z hadice. Naegleria fowleri sa bežne vyskytuje v rôznych typoch sladkovodného prostredia i v pôde. Do domáceho bazéna, ale aj do bazéna na kúpalisku, môže byť prenesená z pôdy. Preto je dôležité, aby ľudia neobchádzali brodiská pred vstupom do bazénov. Samozrejme, aj v prípade domácich bazénov je dôležitá dezinfekcia vody.

Sú nejaké varovné signály, ktoré by si ľudia mali všímať? Kedy by sa kúpať radšej nemali ísť?

Kvalitu vody na prírodných vodných plochách a umelých kúpaliskách si ľudia vedia overiť na stránke ÚVZ SR. Vykonáva sa štátny zdravotný dozor, jeho výsledky sú verejnosti k dispozícii. Vhodné je vyhnúť sa kúpaniu v bazénoch, ktoré už na pohľad nevykazujú dostatočnú hygienu. Čo sa týka prírodných kúpalísk, odporúča sa neplávať v plytkých, najmä stojatých vodách s výskytom siníc, neprehrabávať sa v bahne a sedimente na dne, kde je výskyt améb pravdepodobnejší.

Ako bežne sa vyskytuje Naegleria fowleri v našich zemepisných šírkach? Sú lokality, ktorým je lepšie sa vyhýbať?

Naegleria fowleri je celosvetovo rozšírený organizmus, ktorý sa prevažne vyskytuje v teplých vodách (jazerá, termálne pramene) a v pôde. Izolovaná bola aj z bazénov či z vodovodného potrubia. V našich podmienkach nie je veľmi častá, je vzácna. Z Československa je známy prípad z plaveckého bazéna v Ústí nad Labem, kde v priebehu rokov 1962 až 1965 zomrelo 16 mladých ľudí.

Ako sa vlastne človek Naegleriou nakazí?

Vstupnou bránou infekcie je nosná dutina. Vdýchnutie vody s dostatočnou koncentráciou améb do nosovej dutiny umožní ich preniknutie cez sliznicu nosa, odkiaľ pozdĺž čuchového nervu prenikajú do mozgu. Infekciu nemožno dostať požitím infikovanej vody ani nakazením sa od inej osoby.

Najčastejšie sa vyskytuje u mladých ľudí a väčšina prípadov súvisí s kúpaním, potápaním alebo so skákaním do kontaminovanej vody. Vo svete sú zaznamenané aj prípady nakazenia pri vyplachovaní nosa.

Prečo je nákaza amébou taká smrtiaca?

Nie sú známe všetky rizikové faktory, ktoré rozvoj ochorenia ovplyvňujú. Doteraz nebolo zistené, ako je možné, že niektorí ľudia sa na danom kúpalisku nakazia, zatiaľ čo u iných sa choroba nerozvinie. Hlavnou príčinou, prečo je nákaza taká smrtiaca, je jej veľmi rýchly priebeh. Smrť nastáva obvykle v priebehu 7 dní po objavení sa prvých príznakov ochorenia.

Často sa stáva, že príčina úmrtia sa zistí až po smrti pacienta pri pitve. Preto je nevyhnutné, aby bola čo najskôr určená správna diagnóza a začatá cielená liečba. Bohužiaľ, pravda je taká, že v súčasnosti nie je žiadna účinná liečba a väčšina ľudí (podľa CDC viac než 97 %) na ochorenie zomiera.

Ďalším kameňom úrazu sú jej nešpecifické príznaky. Klinický obraz je podobný akútnej bakteriálnej meningitíde. Stáva sa, že lekári začnú liečbu zameranú na hnisavý zápal mozgových blán bakteriálneho pôvodu — tento však nemá taký prudký priebeh. K správnej identifikácii negleriózy je potrebné, aby lekárovi toto ochorenie prišlo na um a aby indikoval špeciálne vyšetrenie zamerané na dôkaz améb.

Na potvrdenie tejto diagnózy je nutný priamy dôkaz améby Naeglerie fowleri v čerstvo odobratom a nechladenom likvore. Preto je mimoriadne dôležité, aby ste lekárovi povedali, že ste sa niekoľko dní pred začiatkom ochorenia kúpali v jazere alebo na umelom kúpalisku.

Sú faktory, ktoré riziko nákazy zvyšujú?

Rizikových faktorov je viac. Naegleria fowleri toleruje teploty do 45 °C, je veľmi odolná proti dezinfekcii a znáša vysoké dávky chlóru. Pri zhoršení životných podmienok dokáže prežiť v podobe guľovitých cýst, ktoré sú rezistentné voči vysychaniu a vplyvu chemických látok. Amébe sa darí vo vodách kontaminovanými baktériami alebo s výskytom siníc, ktoré pre ňu slúžia ako zdroj potravy.

Riziko teda predstavuje kúpanie sa v horúčavách, a ako som už spomínal, je vhodné vyhnúť sa kúpaniu v bazénoch, ktoré už na pohľad nevykazujú dostatočnú hygienu alebo v jazerách s výskytom siníc. Rizikom môžu byť aj poruchy imunity ľudí a už spomínaný spôsob kúpania, kedy sa pri potápaní a skákaní do vody dostane infikovaná voda do nosa.

Aké opatrenia by mali dodržiavať prevádzkovatelia kúpalísk?

Každé kúpalisko má prevádzkový poriadok schválený príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva, ktorý musí dodržiavať. Sú v ňom uvedené okrem iného spôsoby dezinfekcie a úpravy vody v bazénoch, spôsoby údržby a čistenia priestorov, bazénov, spôsoby a frekvencia kontroly kvality vody atď…

Dôležitá je primeraná a nepretržitá dezinfekcia, filtrácia a/alebo recirkulácia vody bazénov a ich vyhovujúci technický stav, neprekračovaná určená celková kapacita kúpaliska, čistenie filtračných systémov, používanie amebocídnych prípravkov. Tých opatrení, ktoré je nutné dodržiavať, je veľa. Aj návštevníci kúpaliska prispievajú svojím dielom.

Pri vstupe do bazénov je dôležité neignorovať brodiská a sprchy. Pot, vlasy, zvyšky opaľovacích krémov, to všetko tvorí vo vode živnú pôdu pre mikroorganizmy.

Aký je postup v prípade, ak sa prítomnosť Naeglerie potvrdí?

Ak ste mysleli prítomnosť Naeglerie na kúpalisku, je nutné okamžité zavretie prevádzky a nariadenie epidemiologického šetrenia.

Pred rokmi ste napísali román na túto tému. Teraz sa stal realitou. Očakávali ste, že k niečomu takému dôjde na Slovensku — ako to vnímate?

Táto tragická udalosť sa ma veľmi dotýka. Je mi nesmierne ľúto, že chlapec zomrel. Nikdy som si nemyslel, že môj vyfabulovaný príbeh, síce o reálne existujúcom parazitovi a chorobe, ale s vymyslenými postavami a dejom, sa raz stane na Slovensku skutočným príbehom. Úprimnú sústrasť rodine.

A na záver si dovolím prezentovať môj súkromný názor, ktorý vyslovil v mojej knihe aj hlavný hrdina:

„Regionálne úrady verejného zdravotníctva sa problematikou améb zaoberali dlhodobo. No v poslednej vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR z roku 2012, ktorá sa zaoberá kvalitou vôd na kúpanie, bolo pravidelné sledovanie améb vo vodách zrušené. Améby vypadli aj z legislatívy okolitých európskych štátov. Kompetentní posúdili hrozbu vzniku ochorení zapríčinených amébami ako málo pravdepodobnú. Na jednej strane aj chápem toto rozhodnutie. Dosiaľ sa na Slovensku nevyskytol prípad vážneho ohrozenia zdravia patogénnou amébou. No na druhej strane si musíme uvedomiť, že améby sú schopné prispôsobiť sa rôznym životným podmienkam po celom svete a ich význam ako pôvodcov ochorení bude narastať. Možno sa k nim vrátime až vtedy, keď sa u nás vyskytne nejaký vážny prípad ochorenia spôsobeného patogénnou amébou.“ Prišiel ten čas?