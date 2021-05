Hooverova priehrada: Ak by bola z jednoliateho betónu, schla by 125 rokov. Las Vegas by bez nej neexistovalo

Priehrada pomenovaná po 31. prezidentovi USA Herbertovi Clarkovi Hooverovi je vo svete známejšia ako človek, po ktorom je pomenovaná. Obrovskú priehradu môžeme vnímať ako jeden z neoficiálnych symbolov USA, ich priemyslu a odhodlanosti stavať väčšie, masívnejšie a výkonnejšie zariadenia. S výstavbou sa začalo v roku 1931, teda pred 90 rokmi.

Rozhodnutie postaviť priehradu

Rieka Colorado pretekajúca horúcimi časťami USA, bola už dlhšie bodom záujmu mnohých ľudí, ktorí v nej videli veľký potenciál. Zaujímal sa o ňu aj Thomas Alva Edison, ktorý mal ambíciu postaviť priehradu. V nasledujúcich rokoch, teda v priebehu začiatku 20. storočia vznikali návrhy, ako upraviť tok a ako vlastne postaviť priehradu cez mohutné Colorado.

V roku 1922 sa vytvorila komisia, ktorá posudzovala výstavbu, technické prevedenie, energetický potenciál a aj samotné narábanie s vodou. Rieku bolo nutné prehradiť aj kvôli záplavám, ktoré často spôsobovala na dolnom toku. Následne sa v roku 1928 rozhodlo, že sa priehrada postaví, na stavbu sa vyčlenil rozpočet a mohlo sa začať s výstavbou najväčšej priemyselnej stavby tej doby.

Projekt, ktorý získala spoločnosť Six Companies, počítal aj s výstavbou mesta Boulder City vedľa priehrady, v ktorom by bývali robotníci pracujúci na stavbe. Tých nebolo problém zohnať, keďže kvôli hospodárskej kríze bolo veľa mužov nezamestnaných a boli ochotní pracovať za nízke mzdy či bez ochranných pomôcok, len aby dokázali uživiť svoje rodiny.

Prípravy na stavbu

Ak chcete stavať priehradu cez rieku, hneď na začiatku sa potykáte so zásadným problémom. Tou je samotná rieka. Aby bolo možné s výstavbou vôbec začať, rieku Colorado bolo potrebné odkloniť. S týmto cieľom boli cez stenu kaňonu vyrazené štyri odkloňovacie tunely, dva na strane štátu Nevada a dva na strane Arizony. Tunely mali priemer 17 metrov a spoločnú dĺžku 5 kilometrov.

Inštalácia tunelov a samotné odklonenie bolo naplánované tak, aby ho mohli realizovať počas zimy roku 1933, kedy bola hladina rieky najnižšia. Samotné odklonenie sa potom realizovalo odstrelom.

Realizácia

Keď bola voda odklonená, začalo sa s chystaním základov. Bolo potrebné odstrániť veľké množstvo pôdy a iného sypkého materiálu. Takisto bolo potrebné osekať aj údolie a odstrániť z bočných stien zvetranú horninu až na pevnú skalu. Počas týchto prác robotníci odstránili viac ako jeden milión kubických metrov materiálu. To sa robilo pomocou dynamitu a zbíjačiek.

Po očistení sa začalo s liatím betónu. To sa začalo v júni roku 1933, mimochodom, 18 mesiacov pred plánovaným termínom. Liatie betónu a ešte v takýchto veľkých mierkach je mimoriadne náročný technický projekt. Všetok piesok na jeho výrobu sa dovážal koňmi zo 400 kilometrov vzdialeného pobrežia.

Priehrada sa nemohla však stavať jedným vylievaním betónu. Inžinieri vypočítali, že ak by to tak robili, ochladenie betónu by trvalo až 125 rokov a výsledné vzniknuté napätia by spôsobili vážne prasknutia a rozpadnutie priehrady. Namiesto toho je tak priehrada postavená z betónových blokov, v ktorých sú osadené oceľové výstuže, ktoré boli duté a liatím vody sa tak betón chladil a vytvrdzoval. Následne sa bloky spájali betónovou zmesou. Celkovo sa na priehrade spotrebovalo takmer 2,5 milióna kubických metrov betónu.

Priehrada bola dostavaná v roku 1936, čo bolo o dva roky skôr, ako sa pôvodne plánovalo. V tom momente však ešte nebola dokončená elektráreň, no už v tom roku sa začalo s prvou výrobou elektriny na priehrade.

Riziková práca

Na výstavbe priehrady sa pracovalo 24 hodín denne, na tri zmeny. Ako sme spomínali vyššie, keďže bolo po hospodárskej kríze, ľudia boli ochotní pracovať za nízke mzdy a bez dostatočnej ochrany. Na výstavbe priehrady pracovalo až 20-tisíc robotníkov, často iba za 5 dolárov na deň. Aby sa aspoň ako-tak ochránili, svoje čiapky si namáčali do dechtu, ktorý keď stvrdol, vytvoril niečo ako helmu. Hovorí sa asi o 112 smrteľných nehodách pri práci, neoficiálne ich však mohlo byť oveľa viac.

Nepočítali sa napríklad úmrtia spôsobené zápalom pľúc. Pri výstavbe odkloňovacích tunelov dosahovali teploty v nich až 60 stupňov a husté oblaky dymu z motorov strojov robotníkov dusili.

Muži však boli radi, že majú vôbec prácu a že niečo zarobia. Nesťažovali si, predáci ich varovali, že na ich miesto čakajú v rade ďalší. Možno aj preto bola priehrada dostavaná v takom rýchlom čase.

Osvedčená časom

Hooverova priehrada dostala svoj názov v roku 1947, dovtedy sa volala Bouleder Dam. Aj keď bola dostavaná pred 85 rokmi, jej parametre ohromujú aj dnes. Je vysoká 220 metrov, dlhá 379 metrov a vytvára priehradné jazero dlhé 185 kilometrov a hlboké až 180 metrov. Inštalovaný výkon elektrárne po modernizácii v roku 1961 je na úrovni 2 074 MW.

Odolnosť betónu je aj po takej dlhej dobe a záťaži veľmi dobrá. Posudzovaná pevnosť v roku 1995 ukazovala, že betón je odolný a že dokonca “naberá na sile”. Je to aj vďaka tomu, že na výstavbu sa použilo nereaktívne kamenivo.

Vďaka Hooverovej priehrade nastal rozmach aj v približne 50 kilometrov vzdialenej dedinke s názvom Las Vegas. Ak by sa priehrada nevystavala, toto mesto by pravdepodobne nezažilo taký rozmach a nepatrilo by jedným k najznámejších miest v USA.

Hooverova priehrada láka množstvo ľudí, ktorí chcú obdivovať priemyselnú architektúru. Ročne ju navštívi približne milión ľudí a keďže po jej vrchole vedie aj cesta, ďalší nespočet návštevníkov ju navštívi aj tak takýmto spôsobom.

Aj samotný Američania si uvedomujú jej veľký význam a hodnotu. Získala viacero ocenení a v roku 1985 bola označená za národnú historickú pamiatku. A cena priehrady? V roku 1931 boli stavebné náklady na úrovni 49 miliónov dolárov, čo je v súčasnosti asi 700 miliónov dolárov. Táto investícia sa však USA jednoznačne oplatila.