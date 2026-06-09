Muž vyhral 86-tisíc eur v lotérii: Peniaze však zrejme nikdy neuvidí

Výherca lotérie drží žreb, ktorý mu nevyplatili

Ilustračná foto: Facebook (Angela Ganote)

Michaela Olexová
Mike Fields si kúpil stierací žreb a zistil, že sa stal výhercom jackpotu v sume 86-tisíc eur. Namiesto šeku ho čakalo nepríjemné prekvapenie.

Predstavte si, že večer zaspávate s vedomím, že stav na vašom bankovom účte bude o 100-tisíc dolárov (86 614 €) vyšší než ráno. Presne taký pocit zažil Mike Fields, vodič vysokozdvižného vozíka z Indianapolisu, ktorý si jedného dňa kúpil štyri stieracie žreby hry Space Invaders Cash Invasion.

Jeden takýto žreb stojí päť dolárov (4,33 €) a hráči v hre Space Invaders Cash Invasion, ktorú prevádzkuje lotéria Hoosier, môžu vyhrať niekoľko menších cien.

V obehu však majú byť k dnešnému dňu stále tri nevyzdvihnuté jackpoty v hodnote 100-tisíc dolárov (86 614 €).

Namiesto peňazí prišla chladná sprcha

Vráťme sa späť k Mikeovi, ktorý začal po kúpe žrebov skúšať šťastie… A zdalo sa, že sa mu to naozaj vyplatilo. Na jednom zo žrebov totiž objavil hlavnú výhru a obrovská radosť bola na svete.

Ako je opísané v príspevku na sociálnej sieti, podľa jeho manželky ide o sumu, ktorú si dvojica dovtedy ani nevedela predstaviť. Lotéria pritom upozorňuje, že výhry vo výške 50-tisíc dolárov (43 328 €) a viac si musia výhercovia uplatniť osobne v niektorej z centrál.

Mike preto po zotretí žrebu začal konal okamžite. Podľa pokynov sadol do auta a vybral sa do jednej z jej centrál s presvedčením, že si domov odnesie 100-tisíc dolárov.

Eurobankovky v obrovskej hodnote
Ilustračná foto: Pexels

Ich nadšenie netrvalo dlho. Podľa slov Mikea bolo stretnutie so zástupcami lotérie prinajmenšom zvláštne: „Nikdy nepovedali, že to nejde. Len mi oznámili, že dnes si výhru nemôžem uplatniť a neposkytli mi žiadne ďalšie informácie,“ opísal. „Povedali nám iba, že viac informácií dostaneme poštou do 30 dní.“

„Spustenie hry sprevádzal technický problém.“

Ako informoval Fox59, čoskoro sa ukázalo, že lotéria zápasí s interným problémom. Na oficiálnej webovej stránke sa totiž objavilo vyhlásenie: „Spustenie stieracej hry Space Invaders™ Cash Invasion v hodnote 5 dolárov sprevádzal technický problém. Predaj žrebov sme pozastavili, aby sme zabezpečili, že hra bude spĺňať štandardy integrity, ktoré sa snažíme hráčom poskytovať.“

Lotéria zároveň zverejnila pokyny pre hráčov, ktorých sa problém mohol týkať. Odkázala ich na špeciálny formulár a upozornila, že na preverenie nároku musia poskytnúť všetky požadované údaje vrátane pôvodného žrebu.

„Všetky informácie musia byť vyplnené úplne a presne, aby bolo možné vykonať kontrolu nároku. Súčasťou podania musí byť aj zakúpený žreb. Formulár je potrebné odoslať najneskôr do 30. novembra 2026. V prípade otázok môžu hráči kontaktovať lotériu Hoosier telefonicky,“ uviedla spoločnosť. Mike následne zistil, že lotéria mu vyplatí len 20 dolárov (17,33 €).

Namiesto 86 614 € dostal len 17,33 €

Ako dodáva Unilad, podobne skončil aj Glendon Jones, ďalší hráč, ktorému sa stalo prakticky to isté. Podľa tiketu mal vyhrať 2 500 dolárov (2 166 €), no nakoniec zistil, že nemá nárok ani na cent.

„Povedali mi, aby som prišiel do centrály, kde mi výhru vyplatia. Keď som tam dorazil, oznámili mi, že ide o chybu v tlači a že dnes odídem naprázdno,“ opísal svoju skúsenosť.

Lotéria v e-mailovom stanovisku potvrdila, že došlo k technickej chybe pri tlači tiketov: „Niektoré tikety zobrazovali inú výšku výhry, než aká bola zaznamenaná v oficiálnom overovacom systéme lotériovej komisie,“ uviedol hovorca. „V súčasnosti prehodnocujeme všetky pravidlá a postupy, aby sme určili primerané riešenie situácie.“

Príbeh Mikea sa medzitým rozšíril na sociálnych sieťach a vyvolal množstvo reakcií. Ozvala sa aj žena, ktorá tvrdí, že vie, čo nasledovalo po odhalení chyby: „Pracujem v obchode s alkoholom a dnes ráno som musela vymeniť všetky žreby,“ spomína v komentári spred šiestich dní.

„Dostali sme správu, že nastala technická chyba a že ich máme okamžite stiahnuť z predaja. Našťastie sa mi dovtedy nepodarilo predať ani jeden z nich,“ napísala.

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