Hľadá lásku, no nesie si bolesť z minulosti. Tomáš z Mama, ožeň ma odhalil pravdu o svojom detstve

Reprofoto: Instagram.com/tvjoj

Jana Petrejová
Otvorene prehovoril o tom, čo ho najviac ranilo.

Reality šou o hľadaní lásky často prinášajú nielen zábavné momenty, ale aj silné osobné príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli ukázať divákom svoju životnú cestu. Práve v relácii Mama, ožeň ma sa diváci stretávajú s účastníkmi, ktorí otvorene hovoria o svojich skúsenostiach, rodinnom zázemí či sklamaniach z minulosti.

Mnohí z účastníkov do šou neprichádzajú len kvôli romantike, ale aj s nádejou, že nájdu stabilitu a pochopenie, ktoré im v minulosti chýbalo. Jedným z mužov, ktorí v relácii hľadajú partnerku, je aj Tomáš. Na prvý pohľad pôsobí sebavedomo a rozhodne vie, čo od vzťahu očakáva.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Detstvo bez otca

Postupne však diváci zistili, že za jeho priamym vystupovaním sa skrýva aj pomerne bolestivý príbeh z detstva, ktorý ho výrazne ovplyvnil. Sám priznal, že jeho detstvo nebolo jednoduché a rodinné zázemie mu nedalo to, čo by si každé dieťa želalo. Dvadsaťštyriročný sympatický blondiak sa venuje športu, čo je vidieť na jeho vypracovanej svalnatej postave. Hoci pôsobí ako drsniak, pod tvrdou škrupinou sa skrýva citlivý muž.

V prvej epizóde Mama, ožeň ma, ktorá zaznamenala veľký úspech u divákov, sa Tomáš priznal dievčatám s jednou vecou. Zatiaľ čo mnohí by si to nechali pre seba, on neváhal a ukázal svoju zraniteľnú stránku. Jeho otec nemal záujem o rodinu. „Problém bol hlavne v tom, že otec, ktorého nepoznám, v podstate nechcel mať nikdy rodinu. A keď som sa narodil ja, tak sa rozhodol, že jeho štýl života sa ničím nezmení,“  vyšiel s pravdou von charizmatický mladík, ktorý sa pochválil dievčatám vírivkou v obývačke a taktiež 3D tlačiarňou.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Televízia JOJ (@tvjoj)

Ten najbližší človek v jeho živote prakticky nefiguroval. Bolo to pre neho veľmi náročné, keďže mu chýbala mužská autorita aj pocit, že má pri sebe oboch rodičov. Takéto skúsenosti podľa neho zanechajú stopu na každom človeku. Aj preto sa dnes na vzťahy pozerá opatrnejšie a nechce nič unáhliť. Hoci verí v lásku, uvedomuje si, že skutočný vzťah musí byť postavený na úprimnosti, rešpekte a stabilite – presne na tom, čo mu v detstve často chýbalo.

Verí v lepšiu budúcnosť

Aj napriek ťažším začiatkom sa však snaží pozerať dopredu. V šou Mama, ožeň ma chce nájsť partnerku, s ktorou by si dokázal vybudovať pevný vzťah a možno raz aj rodinu, ktorá bude fungovať inak než tá, v ktorej vyrastal. Jeho príbeh tak ukazuje, že aj ľudia s náročnou minulosťou môžu veriť v lepšiu budúcnosť a práve tá ich často motivuje hľadať skutočnú lásku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Po dlhých rokoch prelomil mlčanie o Cestovinách. Ján Dubnička prehovoril o pôsobení v televízii

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Na nože
Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta. Za obed sme zaplatili necelých 40 €
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
Psychologička Denisa o mužoch v nedobrovoľnom celibáte: Problém vzniká, keď nadobudnú presvedčenie, že vzťahy sú „hra“
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Fukušima
15-tisíc mŕtvych a najväčšia katastrofa 3. tisícročia. Cunami dokonca posunulo japonský ostrov o dva metre
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Paulíková o Málinci: Starostovia na Podpoľaní sa boja Tarabu, z prečerpávačky sa môže stať druhá Slatinka
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Tip na výlet
Prechádzali sme sa po nádhernom parku. Skrytý klenot pravdepodobne poznajú len miestni
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Husajnovi vyvíjal zbraň, akú nemal žiadny štát na svete. Superdelo Veľký Babylon nedokončil, popravili ho tajné služby
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Pľúca novorodencov sa menili na kameň, nikdy sa to nemalo stať. Najväčší národný škandál pochoval 1 810 ľudí
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
Alisa je Ruska z najchladnejšieho mesta na svete: Priemerný plat je tu 850 eur, byt si prenajmeš aj za 229 eur
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
V Sandorfe z Na nože za obed pre dvoch nezaplatíte ani 16 eur. Podľa šéfa IĽP môžeme byť nepriamo terčom útokov Iránu
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
Skúsený pilot urobil dve podivné chyby: Stratený let MH 370 je dodnes najväčšou leteckou záhadou v histórii
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Tip na film
62-ročného vraha sledovali na TikToku tisíce: Stretol sa so ženou a zrazu zmizla, zabíjal brokovnicou
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava
Dievča so zdeformovanými kolenami: Týždenne zarábala 6-tisíc, ľudia sa jej smiali, mysleli si, že je napoly ťava

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac