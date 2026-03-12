Hľadá lásku, no nesie si bolesť z minulosti. Tomáš z Mama, ožeň ma odhalil pravdu o svojom detstve

Reality šou o hľadaní lásky často prinášajú nielen zábavné momenty, ale aj silné osobné príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli ukázať divákom svoju životnú cestu. Práve v relácii Mama, ožeň ma sa diváci stretávajú s účastníkmi, ktorí otvorene hovoria o svojich skúsenostiach, rodinnom zázemí či sklamaniach z minulosti.
Mnohí z účastníkov do šou neprichádzajú len kvôli romantike, ale aj s nádejou, že nájdu stabilitu a pochopenie, ktoré im v minulosti chýbalo. Jedným z mužov, ktorí v relácii hľadajú partnerku, je aj Tomáš. Na prvý pohľad pôsobí sebavedomo a rozhodne vie, čo od vzťahu očakáva.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Detstvo bez otca
Postupne však diváci zistili, že za jeho priamym vystupovaním sa skrýva aj pomerne bolestivý príbeh z detstva, ktorý ho výrazne ovplyvnil. Sám priznal, že jeho detstvo nebolo jednoduché a rodinné zázemie mu nedalo to, čo by si každé dieťa želalo. Dvadsaťštyriročný sympatický blondiak sa venuje športu, čo je vidieť na jeho vypracovanej svalnatej postave. Hoci pôsobí ako drsniak, pod tvrdou škrupinou sa skrýva citlivý muž.
V prvej epizóde Mama, ožeň ma, ktorá zaznamenala veľký úspech u divákov, sa Tomáš priznal dievčatám s jednou vecou. Zatiaľ čo mnohí by si to nechali pre seba, on neváhal a ukázal svoju zraniteľnú stránku. Jeho otec nemal záujem o rodinu. „Problém bol hlavne v tom, že otec, ktorého nepoznám, v podstate nechcel mať nikdy rodinu. A keď som sa narodil ja, tak sa rozhodol, že jeho štýl života sa ničím nezmení,“ vyšiel s pravdou von charizmatický mladík, ktorý sa pochválil dievčatám vírivkou v obývačke a taktiež 3D tlačiarňou.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Ten najbližší človek v jeho živote prakticky nefiguroval. Bolo to pre neho veľmi náročné, keďže mu chýbala mužská autorita aj pocit, že má pri sebe oboch rodičov. Takéto skúsenosti podľa neho zanechajú stopu na každom človeku. Aj preto sa dnes na vzťahy pozerá opatrnejšie a nechce nič unáhliť. Hoci verí v lásku, uvedomuje si, že skutočný vzťah musí byť postavený na úprimnosti, rešpekte a stabilite – presne na tom, čo mu v detstve často chýbalo.
Verí v lepšiu budúcnosť
Aj napriek ťažším začiatkom sa však snaží pozerať dopredu. V šou Mama, ožeň ma chce nájsť partnerku, s ktorou by si dokázal vybudovať pevný vzťah a možno raz aj rodinu, ktorá bude fungovať inak než tá, v ktorej vyrastal. Jeho príbeh tak ukazuje, že aj ľudia s náročnou minulosťou môžu veriť v lepšiu budúcnosť a práve tá ich často motivuje hľadať skutočnú lásku.
Nahlásiť chybu v článku