Mama ožeň ma valcuje Slovensko: Prvá epizóda atakovala rekordy, diváci šou jednoducho milujú

Reality šou Mama, ožeň ma sa po rokoch vrátila na obrazovky TV JOJ a hneď pri štarte si získala veľkú priazeň divákov. Prvá epizóda vyhrala pondelkový večer s vysokou sledovanosťou.
Šou sa po dvanástich rokoch vrátila na obrazovky TV JOJ a okamžite sa stala víťazom pondelkového večera. Prvá epizóda novej série, ktorá bola odvysielaná 9. marca o 20:40, dosiahla v univerzálnej skupine sledovanosť 7,9 % (Rtg%) a trhový podiel 22,1 % (Shr%), pričom šou zasiahla až 592-tisíc divákov (AvRch000). Ešte vyšší podiel – 26,9 % (Shr%) zaznamenal program v obchodnej cieľovke pri sledovanosti 7,3 % (Rtg%).
Nová séria priniesla modernú verziu formátu, ktorá reflektuje dnešné vzťahy, očakávania a generačné rozdiely. Ani teraz v nej však nemôže chýbať nahovorený komentár Michala Hudáka a mnohí diváci tento krok ocenili pozitívnymi reakciami na sociálnych sieťach.
Úspech aj na streame
Príbehy mladých ľudí, ktorí hľadajú lásku, opäť oslovili širokú divácku základňu, pričom Mama, ožeň ma si úspešne získala priazeň nielen u verných fanúšikov, ale aj u novej mladšej generácie. Mimoriadne vysokú sledovanosť program dosiahol aj na JOJ play.
Formát sa zároveň prispôsobil súčasným trendom – okrem tradičných mužov si partnerov vyberajú aj ženy, čím sa otvára nová dimenzia v rámci tejto zoznamovacej šou. Sledovanosť prvej epizódy potvrdila, že Mama, ožeň ma je formát, ktorý stále rezonuje medzi divákmi všetkých vekových skupín a aj v digitálnej dobe dokáže upútať veľkú pozornosť.
