Hillary Clintonová vraj Epsteina nepoznala. Jej muž o zločinoch nevedel, tvrdí vo výpovedi

Jeffrey Epstein
Hillary Clintonová vypovedala pred Kongresom kvôli Epsteinovi. Dnes je na rade exprezident Bill Clinton.

Bývalá prvá dáma USA Hillary Clintonová je presvedčená, že jej manžel exprezident Bill Clinton nevedel o zločinoch Jeffreyho Epsteina v čase, keď sa stretávali. Vyjadrila sa tak v noci na piatok po výpovedi pred Výborom pre dohľad Snemovne reprezentantov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Myslím si, že chronológia vzťahu, ktorý mal s Epsteinom, sa skončila roky, niekoľko rokov predtým, ako vyšlo najavo čokoľvek o Epsteinových trestných aktivitách,“ povedala Clintonová.

Svoju výpoveď pred výborom amerického Kongresu, ktorý skúma Epsteinove zločiny, označila za dlhú a repetetívnu. „Neviem, koľkokrát som musela povedať, že Jeffreyho Epsteina nepoznám,“ podotkla.

Bývalá prvá dáma zdôraznila, že nikdy nebola na Epsteinovom ostrove, v jeho domoch alebo kanceláriách a republikánmi vedený výbor obvinila, že sa snaží chrániť amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa s Epsteinom stýkaval.

Výpovedi sa snažili vyhnúť

Clintonovci v januári odmietli vypovedať s odôvodnením, že ich predvolanie je účelové a republikáni sa ich snažia dostať do väzenia.

Republikánske vedenie výboru preto chcelo začať voči exprezidentovi a jeho manželke konanie pre pohŕdanie Kongresom. Clintonovci v liste kritizovali predsedu výboru Jamesa Comera, ktorý podľa nich dohliada na politicky motivovaný proces.

Comer povedal, že cieľom ich vyšetrovania je pokúsiť sa pochopiť mnohé záležitosti týkajúce sa Epsteina. „Položili sme veľa otázok, na ktoré sme nedostali uspokojivú odpoveď,“ vyhlásil po skončení výpovede Clintonovej.

V piatok sa očakáva výpoveď bývalého prezidenta Clintona. Ide o výnimočný prípad, keďže výpovede exprezidentov pred Kongresom sú mimoriadne zriedkavé. V minulosti už pred legislatívnym zborom vypovedal napríklad Gerald Ford v súvislosti s udelením milosti svojmu predchodcovi Richardovi Nixonovi.

Trump sa nezúčastní

Usvedčený sexuálny predátor a pedofil Epstein bol známy kontaktmi na vysokopostavených ľudí v USA a vo svete vrátane prezidenta Trumpa, ktorý sa dlho snažil o to, aby spisy zostali utajené, konštatuje agentúra AFP. Comer uviedol, že výbor sa Trumpa nepokúsi predvolať na výpoveď, pretože nemôže nútiť úradujúceho prezidenta, aby vypovedal. Na jeho predvolanie predtým vyzvala Clintonová.

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
