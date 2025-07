Herečka Zuzana Šebová má k Hornej Dolnej silný vzťah. Na miesto, kde sa roky natáčal obľúbený seriál, sa však už nevráti

Obľúbená slovenská herečka Zuzana Šebová si získala srdcia divákov mnohými úlohami, no jednou z najvýraznejších zostáva postava v seriáli Horná Dolná. Desať rokov spomienok, smiechu aj silných emócií dnes v jej živote vystriedal odstup a ticho.

Ako prezradila v podcaste Zadná lavica, dedinu, kde sa populárny seriál natáčal, už nevyhľadáva. Dôvodom nie je len ukončenie projektu či predaj licencie do zahraničia, ale najmä strata blízkeho priateľa a kolegu Dana Heribana, ktorý bol neoddeliteľnou súčasťou hereckého tímu.

Spomienky, ktoré bolia aj dojímajú

Herečka priznala, že k miestu natáčania ju viažu veľmi silné spomienky, ktoré sú však dnes pretkané aj smútkom. Spomína nielen na bolestivú stratu kolegu Dana Heribana, ale aj na netradičné začiatky seriálu, ktoré sa hlboko vryli do jej pamäti. „Seriál Horná Dolná sa celý predal do Maďarska, kúpili celú licenciu. Ja som stále v stave, prihliadnuc k tomu, čo sa stalo nášmu Dankovi, že ja nemôžem ísť do tej dediny. To je taká sila,“ uviedla úprimne.

Zároveň dodala, že prvé série nakrúcali v skromných podmienkach, no o to viac autentických. „Keď nás doviezli s Petrou Polnišovou do tej dedinky, tak my sme prvú sériu boli u domácich v garáži, kde bola maskérňa. Pomedzi ich kompóty sme sa tam prezliekali,“ spomína s úsmevom, no zároveň s pocitom, že išlo o niečo výnimočné.

Vzťah s obyvateľmi, aký sa len tak nevidí

Atmosféru natáčania dotvárali aj miestni obyvatelia, ktorí hercov prijali s otvorenou náručou. „A keď videl ten pán domáci, že nám „kývká“ hlava, tak nám povedal – dievčatá, choďte si k nám do obývačky ľahnúť. Takže to bol takýto level. To už neprekoná nič. My sme dovtedy nepoznali prácu v exteriéri. My sme s tými domácimi… My sme ich poznali po menách,“ doplnila s úsmevom aj dojatím.