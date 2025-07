Kamila Magálová o nezmieriteľnej bolesti po strate syna: Smútok pochopí len ten, kto to zažil

Kamila Magálová, známa herečka, sa musela vyrovnať s nepredstaviteľnou stratou, keď jej syn Martin Magál tragicky zahynul pri nehode počas zápasu v konskom póle.

Ako prezradila v podcaste PubliQ s Mirom Frindtom, nečakaná tragédia jej život zásadne zmenila. Smrť jej syna, ktorý prežíval nebezpečný šport s vášňou a radosťou, zasiahla jej srdce a zanechala hlbokú ranu, s ktorou sa stále snaží žiť.

Osudná nehoda, ktorá všetko zmenila

Martin Magál sa stal známym pre svoju vášeň ku konskému pólu. Jeden zo zápasov v Taliansku sa mu však stal osudným. Po páde z koňa, pri ktorom utrpel smrteľné zranenia, sa jeho život náhle skončil. Kamila Magálová sa musela vyrovnať so stratou svojho syna, s ktorým prežila nádherné chvíle. Ako sama povedala, nikdy nerátala s tým, že by sa niečo také mohlo stať práve im.

Táto nečakaná udalosť ju zasiahla ešte viac. „Človek s tým nikdy neráta, že by sa to mohlo stať práve jemu. Jedno je isté, že je ťažké s tým žiť a musíte žiť. Vyrovnať sa s tým nedá, neprejde to, možno je to o to ťažšie, pretože si človek uvedomí, že to je definitíva. A keď je to navyše taký blízky človek. Od malička bol úžasný, skvelý, vedela som, že sa naňho môžem úplne spoľahnúť, že sa o mňa postará, keď budem stará. Ja myslím na to krásne, čo som s ním prežila, a to ma drží pri živote,” uviedla herečka.

