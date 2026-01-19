Do Dunaja vstupuje postava, ktorá toho veľa skrýva. Kamila Heribanová prichádza s nečakaným priznaním

Do seriálu vstupuje nová postava, Lucia Vychodilová, a s ňou prichádza tajomstvo, ktoré diváci budú odhaľovať postupne. Herečka Kamila Heribanová ju stvárňuje ako uzavretú a chladnú ženu, ktorej skutočné motívy zostávajú zahalené. Čo sa skrýva za jej pokojnou fasádou a ako ovplyvní osudy ostatných postáv, zostáva zatiaľ záhadou a presne toto napätie bude divákov držať pri obrazovkách.
Dej obzvláštni Lucia, sekretárka SS štábu na čele so samotným Walterom Klausom. Je teda jasné, že väčšinu času na pľaci trávi s Jankom Koleníkom, s ktorým sa jej hrá výborne, ako uviedla v rozhovore pre Markízu.
Na pľaci s dvoma úžasnými ľuďmi
Každý by si prial mať po svojom boku kolegu, s ktorým je radosť pracovať. “Janko je veľmi príjemný kolega, veľmi vtipný, dokáže odľahčiť každú situáciu, aj keď je ťažká, ale zároveň aj podržať dramatickosť a napätie v tých ťažkých situáciách,” vychválila predstaviteľa Waltera do nebies.
Kamile Heribanovej robí radosť spolupráca s ďalším hercom, ktorý bol kedysi jej učiteľom. “A ešte musím povedať, že sa veľmi teším, že točím s Emilom Horváthom, ktorý je mojím pedagógom z vysokej školy. Takže z toho sa ja nesmierne teším, že sme kolegovia aj tu, nielen v divadle,” poznamenala herečka.
S Emilom Horváthom, ktorý je stálicou v Dunaji, skúšala už minulú sezónu predstavenie v Národnom divadle s názvom Zdravý, nemocný. Pred kamerami sa teda nestretli prvýkrát po rokoch, no napriek tomu to bolo iné.
“Predsa len človek ho vníma ako pedagóga, potom som ho vnímala ako kolegu v divadle a zrazu tu bolo tiež úplne iné prostredie, to televízne a natáčacie, takže bolo to tiež trošku iné, ale veľmi príjemné. S Emilkom sa nedá inak ako príjemne,” usmiala sa Kamila.
