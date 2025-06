Herečka z Dunaja priznala, že zahrať si svoju postavu bolo veľmi oslobodzujúce. Chcela by ňou byť aj v reálnom živote

Je svojská, sebavedomá a excentrická. Diváci si na seriálovú Oľgu Hanákovú budú pamätať ešte veľmi dlho, keďže vďaka svojej povahe bola neprehliadnuteľnou. Aj preto ich zamrzelo, keď tragicky opustila dej Dunaja, k vašim službám. Herečka, ktorá ju stvárnila, k nej vzhliadala a očividne si ju obľúbila. Fakt, že v seriáli skončila, jej dokonale zahral do kariet. Čaká totiž bábätko, čo znamená, že skôr či neskôr by sa so seriálom rozlúčila.

Keď ju zaškrtil vlastný manžel Viktor Hanák, jej osud bol spečatený. Vychádzajúca herecká hviezda Barbora Bezáková, ktorá mala možnosť zahrať si postavu Oľgy, priznala v rozhovore s moderátormi Telerána prienik medzi ňou a seriálovou postavou. „Nejde to zahrať úplne bez toho, aby tam nejaký prienik nebol, ale je pravda, že ona je taká vyostrená trošku viac v tých emóciach, do všetkého veľmi angažovaná. Aj keď miluje, tak naplno a keď neznáša, tak naplno,“ uviedla mladá herečka.

Je pre ňu inšpiráciou

Podľa slov sympatickej brunetky to vyzerá tak, že si stvárnenie Oľgy Hanákovej užívala. „Bolo to veľmi oslobodzujúce zahrať si niekoho, kým by som možno trošku chcela byť, len sa trošku hanbím. Nie vyslovene hanbím, ale je to ten pocit, že čo si o mne ľudia budú myslieť, keď sa viac prejavím a Oľge je to jedno,“ priznala Barbora a zároveň prezradila, aká bola Oľga flegmatická voči druhým a robila to, čo ona chcela.

Ako ďalej pokračovala, môže za to aj fakt, že to nemala jednoduché a život ju zrejme naučil netrápiť sa nad maličkosťami. „Aj vzhľadom na to, čo všetko si prežíva a prežila v živote,“ potvrdila herečka, ktorej postava v Dunaji, k vašim službám trikrát potratila a ďalšie dieťa sa jej nedarilo počať. „Celá tá jej povaha pochádza z niečoho hlbšieho, a aj preto je taká, že jej je všetko jedno,“ doplnila.

Aj keď Oľga skončila tragicky, prinášala veľa úsmevov. „Je mi inšpiráciou. Je proste taká sebavedomá a nezáleží jej na nejakých spoločenských konvenciách alebo na tom, že by sa mala nejako chovať,“ dodala na záver Barbora, ktorá sa pre túto hereckú úlohu dala ostrihať a podstúpila menšiu zmenu. Už dlhšie túžila po novom účese, preto jej padlo vhod, keď to od nej chceli tvorcovia seriálu. Tí mali dokonca v predstihu pripravený koniec jej seriálovej postavy, takže, keď im oznámila, že je tehotná a nebude môcť dlho hrať, nebol to žiadny problém. Zdá sa, že herečke všetko vychádza tak, ako si zaumieni.