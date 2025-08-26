Herečka Natália Germáni oslávila druhé narodeniny svojej mladšej dcérky: Z malej Vesi rastie krásne dievčatko

Foto: Instagram (natalagermani)

Frederika Lyžičiar
Malá oslávenkyňa žiarila úsmevom a je jasné, že z nej vyrastá krásne a šťastné dievčatko.

Herečka Natália Germáni sa aj popri pracovných povinnostiach naplno venuje rodine a najbližším. Najnovšie sa podelila o radostnú správu. Jej mladšia dcérka oslávila druhé narodeniny.

Pre herečku to bol emotívny okamih, keďže, ako sama priznala, čas letí neuveriteľne rýchlo. Oslava sa niesla v znamení blízkosti, radosti a krásnych darov. Na svojom Instagrame zverejnila príspevok, v ktorom sa podelila o tieto radostné okamihy.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)

Oslava plná radosti a slov mamy

Rodina sa stretla u starého otca, kde pripravili rýchlu, no o to srdečnejšiu oslavu. Na stole nechýbala krásna torta a úsmevy, ktoré sprevádzali malú oslávenkyňu počas celého dňa. Germáni priznala, že ju prekvapilo, ako rýchlo ubehli dva roky, odkedy sa ich rodina rozrástla.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Natália Germáni (@natalagermani)


„Naša druhá dcérka dnes oslavuje svoje 2 rôčky a ja nechápem, kedy to zbehlo. Milujeme ťa, slniečko naše!!!!!! Nech si šťastná, zdravá a stále taká vyškerená od ucha k uchu naveky,“ napísala Natália Germáni. „Milujeme vás všetky 3! A toto bola najrýchlejšie zbúchaná, ale zato úprimná oslava v krásnej atmosfére u nášho deda. Ďakujeme celej rodinke za vás, za krásne dary a že sme mohli byť spolu!“

Cesta k dvojnásobnému rodičovstvu

