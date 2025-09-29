Herec Roman Pomajbo odhalil rodinný rituál: Každé jeho dieťa po dovŕšení 15 rokov čaká nezabudnuteľné dobrodružstvo

Foto: Instagram (roman_pomajbo)

Frederika Lyžičiar
Vymyslel si krásnu rodinnú tradíciu.

Rodinné rituály spájajú blízkych a vytvárajú chvíle, na ktoré sa nezabúda. Herec a komik Roman Pomajbo si takýto zvyk vymyslel sám a dnes z neho má radosť celá rodina.

Herec sa na Instagrame podelil o rodinnú tradíciu, ktorá sa stala dôležitou súčasťou ich spoločného života. Ukázal, ako spája svoje deti s dobrodružstvom a mení obyčajný výlet na výnimočný zážitok.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Pomajbo (@roman_pomajbo)

Nechal sa inšpirovať legendou

Roman Pomajbo sa na úvod svojho príspevku odvolal na legendu o dávnych Mayoch, podľa ktorej mal každý mladík v pätnástich rokoch stráviť týždeň s otcom v prírode.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Roman Pomajbo (@roman_pomajbo)


„Kedysi dávno, pradávno, podľa histórie starých Mayov, keď dieťa dosiahlo 15. rok svojho života, muselo opustiť rodinné hniezdo a stráviť so svojím otcom týždeň osamote. Väčšinou niekde na samote, v lese, bez svetla, založiť oheň a uloviť potravu… Jednoducho zažiť a pochopiť ten mužský svet!“ uviedol herec. S úsmevom však priznal, že ide len o jeho fantáziu: „Túto tradíciu som si, samozrejme, vymyslel…“ Podstatné však je, že myšlienku pretavil do reality a dal jej osobný, rodinný rozmer.

Iba oni dvaja

