Háčik pri daniach pre rodičov: Na nové pravidlá najviac doplatia veľké rodiny, štát im pomoc stopne

V súčasnosti zamestnanci ale aj živnostníci riešia daňové priznania a spolu s nimi aj to, komu darujú svoje percentá z dane. Po novom ich pritom nemusia darovať len organizáciám, ale ďalšie percentá môžu darovať aj svojim rodičom na dôchodku. Niektorí však rýchlo prídu na to, že to má háčik.
Ako sme vás informovali v článku, nastalo obdobie, keď ľudia riešia, či môžu venovať časť svojich daní svojim rodičom. Nárok na asignáciu dane, ktorá nahradila rodičovský dôchodok, má pritom len poberateľ riadneho starobného dôchodku, nie predčasného. V prípade poberateľov invalidného dôchodku či pozostalostného dôchodku je tiež podmienka, že musia zároveň poberať aj riadny starobný dôchodok. Typ dôchodku však nie je to jediné, čo môže nárok na rodičovský dôchodok ovplyvniť.
Skrytý háčik, o ktorom mnohí nevedia
Portál Užitočná Pravda upozornil, že nie všetci ľudia budú môcť svojim rodičom darovať peniaze. Týka sa to najmä tých, ktorí majú deti a tým pádom si uplatňujú daňový bonus.
Postup, pri ktorom dochádza k háčiku:
- Hrubá daň: Vypočíta sa z vášho príjmu.
- Odpočítanie bonusov: Od dane sa odpočíta daňový bonus na deti.
- Čistá daňová povinnosť: To, čo zostane po odpočítaní bonusov.
- Výpočet 2 %: Až z tejto výslednej (čistej) sumy môžete darovať 2 % rodičom.
Základné pravidlo: Ak je vaša výsledná daň po uplatnení bonusov na deti 0 eur, suma, ktorú môžete poslať rodičom, je logicky tiež 0 eur.
To však nie je jediný problém, ktorý u vás môže zabrzdiť snahu darovať rodičom percentá z dane. Zákon totiž stanovuje, že minimálna suma na poukázanie sú 3 eurá. Ak sú vaše 2 % z dane nižšie (napr. 2,90 eura), suma prepadne štátu a rodič nedostane nič. Aby ste hranicu 3 eur prekročili, musíte štátu na čistých daniach (po bonusoch) zaplatiť aspoň 150 eur ročne.
Najviac na tento systém doplatia rodičia, ktorí vychovali viac detí. Práve ich deti totiž čerpajú vyššie daňové bonusy, ktoré im „pohltia“ celú daň. Výsledkom je, že dieťa, ktoré sa stará o viac vnúčat, nemôže štátnou cestou finančne prilepšiť svojmu vlastnému rodičovi.
Nahlásiť chybu v článku