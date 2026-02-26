Suma, z ktorej sa točí hlava: Boris Kollár priznal, koľko ho stoja alimenty, suma je v desiatkach tisíc eur

Hoci by mal byť Boris Kollár známy najmä svojimi činmi v politike, v súčasnosti ho ľudia poznajú najmä ako multiotecka, ktorý má viacero detí, niektoré dokonca v rovnakom veku, a hoci sa zdalo, že už našiel ženu svojich snov, s Laurou, jeho poslednou priateľkou, mu to nakoniec nevyšlo.
Naposledy, keď sme informovali o špekuláciách, koľko má Boris Kollár detí, potvrdených bolo trinásť, s tým, že posledný bol synček práve so spomínanou Laurou Vizváryovou. S ňou mal politik tvoriť pár takmer tri roky. V čase, keď sa dali dokopy, sa pritom Barbora Richterová, jeho bývalá partnerka, vyjadrovala na sociálnych sieťach o tom, že mal naraz oplodniť až tri ženy, medzi nimi aj jeho vtedy súčasnú partnerku Lauru, o čom sme informovali.
Počet detí je tak nateraz neznámy, no jedno už známe je – najnovšie Kollár pre portál Plus JEDEN DEŇ priznal, koľko mesačne platí výživné.
Zo sumy sa vám zatočí hlava
Portál priblížil aj presný počet detí, pričom podľa ich informácií je to v súčasnosti 16. Posledné dieťa mal priznať minulý rok, kedy mal vlani začiatkom školského roka Kollár predstaviť 7-ročnú dcéru Larissu. Portál však uznal, že podľa medializovaných informácii sa stále špekuluje aj o otcovstve ďalších dvoch detí.
Bývalý predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa pritom snaží angažovať v živote všetkých svojich detí a podieľať sa na výchove, pričom si nenechá ujsť významné udalosti v ich životoch. S tým sa tiež spájajú financie, keďže na deti platí výživné.
Na všetky deti neplatí rovnako a ako priznal: „iné je to pri dospelých deťoch, ktoré majú svoje nároky a iné pri malých.“ Následne konkretizoval: „Za 200, 300 alebo 500 eur viete urobiť obrovský nákup pre tie malé deti v hračkárstve, ale už taká dospelá dcéra alebo staršie deti, keď potrebujú nejaký notebook alebo bicykel, tak je to už úplne iná suma.“ Konkrétnu sumu však odhaliť nechcel.
Jeho expartnerka s tým však problém nemala. V minulosti Barbora Richterová pre portál HN online prezradila, že Kollár mesačne zaplatí na alimentoch približne 22 tisíc eur s tým, že na jedno dieťa to vychádza približne 1 500 eur. Táto informácia je však stará tri roky a zdá sa, že sa odvtedy táto suma rapídne navýšila.
Portál Plus JEDEN DEŇ sa totiž Kollárovi ozval kvôli kauze toho, že sa ocitol na zozname dlžníkov, pričom podnikateľ prezradil, že jeho účtovník zabudol poslať financie. K tomu tiež dodal informáciu, ktorá bude ľudí najviac zaujímať. Z tejto sumy sa vám totiž zatočí hlava. „No, ja mám mesačne výživné takmer 40 000 až 50 000, takže sa tu nebudeme baviť o 5 000 eurách zdravotného dlhu, nie?“ zažartoval a dodal, že dlh je už vyrovnaný.
