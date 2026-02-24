Gigantická hviezda zmenila farbu a deje sa s ňou niečo nezvyčajné. Ak exploduje, uvidíme to aj zo Zeme

Veľkosť vesmíru a jeho objektov je pre nás ťažké si čo i len predstaviť. Z nášho pohľadu je už samotná Zem obrovská, o Slnku ani nehovoriac. Stále je však „iba“ žltým trpaslíkom a vieme, že v ďalších galaxiách nájdeme aj oveľa väčšie. Jednou z nich je hviezda WOH G64, ktorá sa nachádza v galaxii Veľký Magellanov mrak. Jej polomer je viac ako 1500-krát väčší od polomeru Slnka a podľa nových zistení sa s ňou niečo deje.
Hviezda WOH G64 ešte pred viac ako desaťročím mala zmeniť svoju farbu z červenej na teplejšiu žltú, približuje IFLScience, čo naznačuje, že jej teplota narástla asi o tisíc stupňov Celzia. Okrem toho bolo spozorované, že minulý rok stratila na svojej jasnosti a dramaticky stmavla. Vedci svoje nové zistenia publikovali v aktuálne zverejnenej štúdii v časopise Nature Astronomy.
Tieto zmeny môžu byť súčasťou jej vývoja v posledných fázach života a vedci si myslia, že nie je vylúčené, že by mohlo dôjsť k jej explózii.
Hypotéza založená na faktoch, ktoré poznáme
Keďže hovoríme o objekte, ktorý je od nás vzdialený cez 160-tisíc svetelných rokov, ide o hypotézy, ktoré však vychádzajú z riadne vedecky podložených faktov. No stále je tu možnosť, že hviezda bola iba zahalená prachom, a práve preto sa môže zdať, že zmenila svoju farbu. Tieto objekty v posledných fázach svojho života totiž vyvrhujú obrovské množstvo plynu a prachu. Taktiež na to, ako ju vidíme zo Zeme, má vplyv aj rozloženie objektov v zornom poli.
WOH G64 je nadobor, ktorý smeruje ku koncu svojho života, ale predpovedať jeho budúcnosť presne nie je možné. Avšak vedci si myslia, že sa z hviezdy môže stať supernova – tento pojem označuje posledný dramatický výbuch hviezdy. Podľa nich by tiež mohla prejsť priamym kolapsom do čiernej diery.
Ak by k výbuchu došlo, z južnej pologule Zeme by sa nám naskytlo skutočne výnimočné astronomické divadlo. Kedy by mohol nastať, je zatiaľ doslova vo hviezdach, a tiež to, či sa tak skutočne naozaj aj stane a myšlienky našich vedcov sa potvrdia.
