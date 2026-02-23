Odhalili tajomstvo starovekého betónu, ktorý prežil 2000 rokov. Rimania zistili, ako sa dokázal opravovať sám

Ilustračná foto: pxhere

Zuzana Veslíková
Rímsky betón mal dlhšiu trvácnosť ako ten moderný. Prečo a čo sa z neho môžeme naučiť?

Pri prechádzke mestom nám neraz môže padnúť zrak na budovy postavené ani nie v tak dávnej dobe, no už je vidieť, že pomaly degradujú. V tom momente sa natíska otázka, ako je možné, že rímsky betón dokázal prežiť aj takmer 2-tisíc rokov. A veda na to, samozrejme, pozná odpoveď. 

Vedci v Pompejach pred pár rokmi objavili neporušené stavenisko, ktoré odhalilo detaily o odolnom betóne zo starovekého Ríma, priblížil ScienceAlert. Má pochádzať z roku 79 nášho letopočtu, čo znamená, že má takmer dvetisíc rokov a hovorí sa o ňom ako o „vzácnom pohľade na rímske stavebné práce, zamrznutom v čase“.

Výskum publikovaný v časopise Nature Communications odhalil okrem prísad, ktoré starovekí Rimania používali na miešanie betónu, aj špecifickú techniku. A tá je mimoriadne zaujímavá.

Ilustračná foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Ich tajomstvo sa má ukrývať v technike

Admir Masic z Massachusetts Institute of Technology (MIT) vysvetlil, že podľa analýzy má rímsky betón svoju dlhú trvácnosť vďaka technike takzvaného „horúceho miešania“ (hot-mixing), ktorá prináša tri zásadné výhody oproti moderným postupom.

Jej princíp je založený na zmiešaní zmesi sopečného popola s páleným vápnom (quicklime), ktoré po strete s vodou vytvára teplo. A vďaka nemu vznikajú chemické reakcie, ku ktorým by pri použití haseného vápna (slaked lime) nedošlo. Zároveň sa vďaka vysokej teplote skracuje čas jeho tuhnutia a betón nadobúda špeciálnu schopnosť opraviť sa sám. Aspoň do určitej miery.

Funguje to priam fascinujúco

Ak sa v takomto betóne objavia trhliny, ťahajú sa smerom ku kúskom vápna. Keď sa do nich dostane voda, v reakcii s vápnom vzniká roztok bohatý na vápnik, ktorý po stvrdnutí vytvorí uhličitan vápenatý. A o ňom môžeme hovoriť ako o akomsi lepidle, ktoré následne túto trhlinu „zlepí“.

Masic podotkol, že tieto informácie môžu byť užitočné pri úprave spôsobu, akým dnes narábame s betónom. Dodal, že cieľom nie je rímsky betón kopírovať, ale ideálne dostať schopnosť „samoregenerácie“ materiálov v podobe chemickej vlastnosti, ktorá umožňuje čiastočnú opravu drobných trhlín, aj do súčasných postupov.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Snažili sa rozlúštiť záhadu vyľudnenia strateného mesta. Namiesto vysvetlenia je to teraz ešte tajomnejšie

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Slováci a Česi v zahraničí
Lucia žije v Nemecku: Mzdy v mojom odbore sú od 25 eur na hodinu, svoju prácu si vážim. Mám 510-eurové prídavky na deti
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Vinili ho zo smrti syna, mal sexuálne obťažovať masérov: Ikonický Travolta stojí za najhorším filmom po roku 2000
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Jeffrey Epstein
Kto je bývalý princ Andrew, zatratený brat Karola? Zatkli ho na narodeniny, nestalo sa to už viac ako 350 rokov
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Odborník na GDPR: Ak máte v práci kamery, mali by ste poznať svoje práva. Ich použitie má jasné pravidlá
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Na nože
Boli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Zaplatili sme vyše 50 eur, jedna vec nás zamrzela
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť
Zdravie
Gynekologička o mýtoch: Žena nemusí mať orgazmus, aby otehotnela. Antikoncepcia nespôsobuje neplodnosť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac