Gašpar tvrdí, že si dôchodcovia zaslúžia aj 14. dôchodky, chce spravodlivejší systém. Poslanci reagujú

Dôchodcovia si pravidelne v posledných rokoch prilepšujú so začiatkom nového roka a potom znova na jeho konci. Nespoliehajú sa tak len na valorizáciu, ale tiež jednorazové prilepšenie vo forme rodičovského a trinásteho dôchodku. Trináste dôchodky sa pritom každý rok zvyšovali, no konsolidácia ich na najbližšie obdobie zmrazila na rovnakej sume.
Tibor Gašpar hovorí o adresnejších dôchodkoch, informuje TA3. Podpredseda parlamentu vysvetlil, že dôchodkový systém by mohol byť spravodlivejší, čím by sa pomohlo tým dôchodcom, ktorí poberajú nižšie dôchodky. Vďaka jeho riešeniu by si pritom nepolepšili len o pár eur, ale natoľko, aby si mohli na dôchodku užívať a mať vyšší štandard.
Chcel by pre penzistov 14. dôchodky
„Je tam priestor na to, aby mohli byť adresnejšie. Všade sa nájdu aj dôchodky, ktoré sú možno nadštandardné. Ja si myslím, že môj dôchodok je taký, že by som sa zaobišiel aj bez trinásteho,“ povedal Gašpar najprv a potom dodal: „Dovolím si povedať, že 90 až 95 % Slovákov by možno potrebovalo aj štrnásty dôchodok. Bol by som za to, aby boli ich dôchodky na vyššej úrovni, aby si na dôchodku mohli aj cestovať a spoznávať svet.“
Opozícia však s týmto jeho nápadom nesúhlasí, obzvlášť v časoch konsolidácie. „Treba ľuďom korektne povedať, že to, čo sme nastavili na strane výdavkov, nevieme vygenerovať,“ upozornil poslanec Alojz Hlina (SaS).
Proti tomuto nápadu je tiež minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD). Povedal: „Nateraz si to neviem predstaviť. Konsolidácia musí ochrániť tých najslabších, ale nesmie udusiť samotnú ekonomiku.“
Nahlásiť chybu v článku