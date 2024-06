Našli sme na predaj apartmán pri mori len za 22-tisíc eur: Je zariadený, nachádza sa kúsok od presláveného letoviska

S ponukami lacných apartmánov pri mori v Bulharsku sa akoby „roztrhlo vrece“. Na miestnej stránke s nehnuteľnosťami BolgarskiyDom sme objavili ďalší v cenovke len niečo cez 20-tisíc eur.

Ide o štúdiový apartmán nachádzajúci sa v komplexe Sunny Day 5, s rozlohou 30 metrov štvorcových. Sídli na treťom poschodí zo štyroch a cena za meter štvorcový je 733 eur. To znamená, že nový majiteľ ho môže mať celý len pre seba za 22-tisíc eur.

Je zariadený, v komplexe nechýba bazén

Samotný komplex je vzdialený od mora 6 kilometrov, takže apartmán výhľad priamo na more neponúka. No podľa fotografií to vyzerá, že má nádherné výhľady na prírodu. Súčasťou areálu je bazén.

Apartmán je jednoizbový a je zariadený — nachádza sa v ňom gauč, niekoľko skriniek s úložným priestorom, stolík, ale aj malá kuchynka.

V blízkosti nájdete preslávené bulharské Slnečné pobrežie, ktoré pravidelne priťahuje aj Slovákov bažiacich po dovolenke. Autom by malo byť vzdialené len 9 minút a pešo niečo cez hodinu.

Najlacnejší apartmán v „hre“

Keď sa pozrieme na ceny apartmánov v prímorských oblastiach v Bulharsku na tomto webe, stále ako najlacnejšia svieti ponuka za 19 900 eur. Prvýkrát sme na ňu upozornili začiatkom mája.

Ponuka uvádza, že apartmán má 18 m², spočíva na prvom poschodí a disponuje jednou izbou, kuchyňou a kúpeľňou. Je zariadený a čo je zaujímavé, komplex Sun Wave, v ktorom sa nachádza, ponúka aj dva bazény.

Nevýhodou však je, že izba nevyzerá najútulnejšie a má výhľad na schodisko. Kuchyňa je v podstate malá tmavá miestnosť s malou chladničkou a umývadlom. No kreativite nového majiteľa sa medze nekladú.

Upozorňujeme, že tento článok má len čisto informačný charakter a predtým, než by ste sa rozhodli pristúpiť ku kúpe nejakej nehnuteľnosti cez internet, poraďte sa s odborníkom, prípadne si zistite ďalšie informácie.

