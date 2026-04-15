Gabika Marcinková o poruche, ktorou trpela: Myslela si, že keď bude vážiť 48 kíl, všetko bude v poriadku

Foto: Profimedia, Instagram.com/letsdance.markiza

Jana Petrejová
Let’s Dance
Kedysi zvádzala boj so sebaúctou.

Na prvý pohľad pôsobí ako úspešná, vyrovnaná a sebavedomá žena, ktorá má svoj život pevne v rukách. No za úsmevom herečky Gabriely Marcinkovej sa skrýva príbeh, ktorý doteraz poznala len hŕstka najbližších. Príbeh, ktorý nepatrí medzi tie, o ktorých sa hovorí ľahko – a už vôbec nie verejne.

Gabriela Marcinková sa rozhodla prehovoriť o jednej z najcitlivejších a najťažších kapitol svojho života. V otvorenej spovedi pre Markízu priznala, že v minulosti prechádzala obdobím, keď bola od vážnej poruchy príjmu potravy vzdialená len na krok. Jej slová pôsobia o to silnejšie, že dnes ide o úspešnú a vyrovnanú ženu, no cesta k tomuto bodu bola plná vnútorných bojov, tlaku a neustáleho zápasu so sebahodnotou.

Téma, ktorá s ňou rezonuje aj v súkromí

Aj v dokrútke šou Let’s Dance vyšla herečka s pravdou von o niečom, čo nikto nečakal. Každý z tanečných párov mal možnosť venovať 5-tisíc eur vybranej charitatívnej organizácii, čo sa týkalo Gabiky a jej partnera Jara, výber bol jasný. Rozhodli sa podporiť združenie Chuť žiť, ktoré pomáha ľuďom s poruchami príjmu potravy.

Herečka poznamenala, že téma nie je pre ňu vzdialená – v minulosti sama prechádzala obdobím, keď riešila svoj vzťah k telu aj vlastnej hodnote. Netají sa tým, že si prešla dlhoročným bojom. Dôvod voľby tejto organizácie bol preto jasný. “Pretože som sa témy poruchy príjmu potravy dotkla aj vo svojom osobnom živote. Dlhé roky som nemala k jedlu úplne zdravý vzťah,” uviedla otvorene v rozhovore pre Markízu.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

Príspevok, ktorý zdieľa Vratko Sirági (@vratko_s)

A hoci by mnohí čakali, že sa z toho dostane vyhľadaním terapeuta alebo iného odborníka, jej pomohla úplne iná, no zároveň prirodzená vec. “Narodili sa mi deti a prestala som riešiť takéto veci,” uviedla moment, keď si povedala, že svoj vzťah k jedlu musí zmeniť. “Je to téma, ktorú by som chcela cez Let’s Dance zviditeľniť,” doplnila.

Chcela byť čo najlepšia

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Najnovšie články

