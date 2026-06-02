Ukázali zoznam 38 opatrení: Vláda chce naštartovať ekonomiku, pozrite si prehľad toho, čo sa má meniť

Slovenská ekonomika sa podľa vlády dostáva do problémov. Kabinet v novom materiáli priznáva, že rast HDP sa v roku 2025 prepadol pod 1 % a situácia sa nemusí zlepšiť ani budúci rok. V dokumente sa spomína drahá energia, napätie vo svete, obchodné konflikty aj vplyvy konsolidácie.
Práve preto vláda pripravila veľký balík opatrení, ktorým chce pomôcť podnikateľom a zároveň nakopnúť ekonomiku. V hre sú lacnejšie energie pre priemysel, menej byrokracie, jednoduchšie zamestnávanie cudzincov, ale aj možnosť založiť si s. r. o. už v 16 rokoch.
Jednou z hlavných tém dokumentu sú ceny energií. Vláda otvorene píše, že vysoké ceny elektriny vytvárajú tlak na slovenský priemysel a znižujú jeho konkurencieschopnosť. „Cieľom vlády je vytvoriť podmienky na udržanie konkurencieschopnosti slovenského priemyslu v prostredí rastúcich energetických nákladov,“ uvádza materiál.
Štát preto plánuje preveriť viacero možností, ako firmám pomôcť. Hovoriť sa má o úprave regulovaných poplatkov či znížení niektorých taríf. Kabinet chce zároveň analyzovať, či by časť elektriny zo štátnych zdrojov nemohla smerovať priamo k priemyselným podnikom za stabilnejších podmienok. Inšpiráciu našiel vo Francúzsku, kde podobný model funguje pri jadrovej energii.
Rieši sa aj podpora dlhodobých kontraktov medzi výrobcami elektriny a firmami. Cieľ je jednoduchý, firmy by si vedeli zafixovať ceny energií na dlhšie obdobie a nečelili by tak prudkým výkyvom cien. Vláda zároveň pripúšťa, že viaceré opatrenia budú závisieť od štátneho rozpočtu na rok 2027.
Menej papierov, menej pokút
Veľká časť balíka je postavená na znižovaní byrokracie. Dokument opakovane hovorí o tom, že podnikatelia sú preťažení administratívou a komplikovanými pravidlami. „Významná časť opatrení je zameraná na znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov a zefektívnenie fungovania verejnej správy,“ píše sa v materiáli.
Zmeny sa majú dotknúť napríklad odpadového hospodárstva. Menším firmám by mohla ubudnúť časť evidencie pri nakladaní s odpadom a zjednodušiť sa má aj cezhraničná preprava odpadu cez elektronický systém EÚ. Kabinet chce zároveň zmierniť sankcie voči podnikateľom. Jedným z najzaujímavejších návrhov je princíp „druhej šance“.
V praxi by to znamenalo, že firma pri prvom porušení pravidiel nedostane automaticky pokutu, ale najskôr upozornenie. Znížiť sa majú aj sankcie za nesplnenie povinností voči Štatistickému úradu.
Zmeny čakajú aj oblasť BOZP. Ministerstvo práce má pripraviť revíziu pravidiel tak, aby boli jednoduchšie a menej administratívne náročné, no bez zníženia ochrany zamestnancov.
S. r. o. už od 16 rokov
Jedným z návrhov v balíku je aj možnosť zakladať živnosť alebo s. r. o. už od 16 rokov. Vláda tým chce podporiť mladých ľudí, ktorí chcú začať podnikať ešte počas štúdia a zároveň znížiť bariéry pri rozbiehaní vlastného biznisu.
„Cieľom opatrenia je podpora podnikavosti a začatia podnikania prostredníctvom zníženia minimálneho potrebného veku na založenie živnosti, resp. s. r. o.,“ uvádza dokument.
Zároveň sa má preveriť aj možnosť znížiť základné imanie pre s. r. o., ktoré je dnes nastavené na 5 000 eur. Ministerstvo spravodlivosti má navyše pripraviť zrušenie povinného rezervného fondu pre spoločnosti s ručením obmedzeným. Podľa vlády ide o zbytočnú finančnú a administratívnu záťaž.
Slovensko chce viac pracovníkov zo zahraničia
Materiál rieši aj problém, na ktorý firmy upozorňujú už roky, a to nedostatok pracovnej sily. Štát chce zrýchliť uznávanie zahraničných diplomov a zjednodušiť proces uznávania kvalifikácií cudzincov. Prehodnocovať sa majú aj jazykové požiadavky. Cieľom je dostať na Slovensko viac kvalifikovaných pracovníkov, najmä v profesiách, kde firmy dlhodobo nevedia nájsť ľudí.
V hre sú stovky miliónov eur
Súčasťou balíka sú aj nové fondy a podpora inovácií. Vzniknúť má Slovenský fond regionálneho rozvoja s kapitálom 30 miliónov eur. Vláda zároveň plánuje vytvoriť Inovačný fond pre slovenské regióny, kde sa počíta minimálne so 120 miliónmi eur ročne. Kabinet chce výraznejšie podporovať aj výskum a inovácie.
„Tieto investície majú podporiť rast produktivity, vyššiu pridanú hodnotu ekonomiky, vznik nových technologických riešení a posilnenie konkurencieschopnosti Slovenskej republiky,“ píše sa v dokumente.
Podľa materiálu by investície do tejto oblasti mohli v roku 2027 prekročiť 497 miliónov eur a o rok neskôr sa priblížiť k 642 miliónom eur.
Nie všetko však začne platiť okamžite. Viaceré návrhy čaká ďalší legislatívny proces a časť opatrení bude závisieť od toho, ako bude vyzerať štátny rozpočet na rok 2027.
Aké ďalšie zmeny vláda navrhuje
Balík obsahuje desiatky ďalších opatrení. Vláda chce napríklad znížiť spotrebnú daň z elektriny pre priemysel, znížiť infraštruktúrne poplatky za plyn pre veľkých odberateľov či upraviť minimálne odvody SZČO podľa výšky príjmu.
Navrhuje aj zvýšenie odvodovo odpočítateľnej položky pri dohodách z 200 eur na 300 eur a možnosť pracovať na dohodu aj počas materskej alebo rodičovskej dovolenky. Firmám by mohli ubudnúť papierové vyúčtovania energií, ak už využívajú elektronické faktúry. Štát chce zároveň modernizovať zastarané technické normy ešte z 80. a 90. rokov.
Súčasťou balíka je aj podpora modernizácie energetickej infraštruktúry, rozšírenie projektov financovaných z Modernizačného fondu či zjednodušenie pravidiel pri nízkorizikových projektoch v oblasti odpadov. Vláda chce tiež automaticky uznávať firmy zapojené do projektov ako CERN za spoločnosti vykonávajúce vedu a výskum a vytvoriť nové grantové schémy pre startupy a inovatívne firmy.
Zoznam opatrení:
Opatrenie 1: Analyzovať vhodnosť nastavenia pásiem TPS a TSS
Opatrenie 2: Zvýšenie prostriedkov z Modernizačného fondu na modernizáciu prenosovej a distribučnej sústavy
Opatrenie 3: Preskúmanie možnosti využitia silovej elektriny zo zdrojov vo vlastníctve štátu pre priemysel
Opatrenie 4: Preskúmanie možnosti ďalšej podpory PPA kontraktov
Opatrenie 5: Opatrenia na zníženie koncových cien elektriny pre priemysel
Opatrenie 6: Zvýšenie schémy na kompenzáciu nepriamych nákladov oxidu uhličitého z Environmentálneho fondu
Opatrenie 7: Doplnenie inštitucionálneho PPP do PPP metodiky
Opatrenie 8: Rozšírenie okruhu oprávnených projektov z Modernizačného fondu
Opatrenie 9: Vydanie Metodického usmernenia zo strany Úradu pre verejné obstarávanie ku skúmaniu zainteresovaných osôb, prepojení medzi osobami a konfliktu záujmov
Opatrenie 10: Zriadenie Slovenského fondu regionálneho rozvoja
Opatrenie 11: Zriadenie Inovačného fondu pre slovenské regióny
Opatrenie 12: Grantová podpora pre vysoko inovatívne projekty
Opatrenie 13: Zavedenie nástroja podpory výskumu, vývoja a inovácií vo firmách
Opatrenie 14: Preskúmanie možnosti na zatraktívnenie daňovo-odpisovej politiky Slovenska
Opatrenie 15: Preskúmanie možností zvýšenia a flexibility superodpočtu na výskum a vývoj
Opatrenie 16: Preskúmať možnosti administratívnych opatrení na zefektívnenie a urýchlenie procesu uznávania dokladov o vzdelaní
Opatrenie 17: Prehodnotenie jazykových požiadaviek pri uznávaní zahraničných kvalifikácií cudzincov
Opatrenie 18: Systémová revízia a deregulácia BOZP (Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci)
Opatrenie 19: Pripraviť plán revízie vybraných zastaraných STN
Opatrenie 20: Zosúladenie slovenských procesov cezhraničnej prepravy odpadov s európskym elektronickým systémom
Opatrenie 21: Rozšírenie okruhu neobalových výrobkov o kancelársky papier
Opatrenie 22: Zjednodušenie administratívnej evidencie pri nakladaní s malým množstvom odpadu
Opatrenie 23: Prehodnotenie spoločenskej hodnoty drevín
Opatrenie 24: Zmena definície stavu konca odpadu pre batérie
Opatrenie 25: Zníženie administratívnej záťaže pri bežných, resp. nízkorizikových projektoch v oblasti zariadení na úpravu a spracovanie ostatných odpadov
Opatrenie 26: Preskúmať možnosť zníženia základného imania s. r. o. z 5-tisíc eur
Opatrenie 27: Automatické uznávanie firiem zapojených do významných medzinárodných projektov ako firiem vykonávajúcich vedu a výskum
Opatrenie 28: Znížiť sankcie za neplnenie povinností voči Štatistickému úradu SR
Opatrenie 29: Preskúmať systém platenia preddavkov samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO)
Opatrenie 30: Zavedenie druhej šance v právnych predpisoch týkajúcich sa výkonu podnikateľskej činnosti
Opatrenie 31: Zrušiť povinnosť vytvárať rezervný fond v spoločnostiach s ručením obmedzeným
Opatrenie 32: Zjednodušiť proces upustenia od zábezpeky pre spotrebnú daň z alkoholu
Opatrenie 33: Zníženie infraštruktúrnych nákladov na plyn pre veľkých odberateľov
Opatrenie 34: Úprava režimu minimálnych odvodov pre SZČO s ohľadom na výšku ich príjmu
Opatrenie 35: Zavedenie, resp. zvýšenie odvodovo-odpočítateľnej položky pre skupiny s nízkym zapojením na trhu práce
Opatrenie 36: Zrušiť povinnosť poskytovať listinné vyúčtovanie za energie pre odberateľov, na ktorých sa vzťahuje povinnosť elektronickej fakturácie
Opatrenie 37: Upravenie informačnej povinnosti o inteligentných meracích systémoch zo strany dodávateľa elektriny
Opatrenie 38: Zavedenie možnosti zakladať s. r. o. od 16 rokov
