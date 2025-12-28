Filmový svet prišiel o legendu: Vo veku 91 rokov zomrela herecká ikona Brigitte Bardot

Foto: Profimedia

TASR
Tomáš Čapák
Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová.

Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.

Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.

„Nadácia Brigitte Bardotovej s obrovským zármutkom oznamuje smrť svojej zakladateľky a prezidentky, madam Brigitte Bardotovej, svetoznámej herečky a speváčky, ktorá sa rozhodla opustiť svoju prestížnu kariéru, aby venovala svoj život a energiu ochrane zvierat a svojej nadácii,“ uviedla nadácia vo vyhlásení.

Svetoznámou sa stala v 50. a 60. rokoch

Bardotová sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži. Ako 15-ročná sa objavila na titulnej strane časopisu Elle. Svetoznámou sa stala v 50. a 60. rokoch 20. storočia svojimi slobodomyseľnými vystúpeniami a charizmou, ktorú vyžarovala vo svojich filmoch. V tomto období vystupovala na scéne aj ako speváčka.

Preslávila sa úlohou vo filme „…a Boh stvoril ženu“ z roku 1956, ktorý režíroval jej vtedajší manžel Roger Vadim, za ktorého sa vydala krátko po svojich 18. narodeninách. Počas svojej umeleckej kariéry sa objavila vo viac ako 50 filmoch a nahrala viac ako 70 piesní.

Brigitte Bardot v roku 1957. Foto: Profimedia

V 70. rokoch prestala hrať, natrvalo sa presťahovala do Saint-Tropez na Francúzskej riviére a venovala sa ochrane zvierat prostredníctvom nadácie, ktorá má jej meno.

Francúzske noviny Var-Matin v októbri tohto roka informovali, že Bardotová v súkromnej nemocnici podstúpila operáciu súvisiacu s vážnou chorobou. Herečkin stav noviny označili za znepokojujúci.

Bardotová bola vydatá štyrikrát a mala jedného syna.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vražda v Trnavskom okrese: Muž zomrel po viacerých bodných zraneniach, polícia obvinila ženu z obzvlášť…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Už ako 6-ročná bola kráľovnou krásy: Bola znásilnená a zavraždená, vraha nenašli ani po 29 rokoch
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Kevin nemohol byť sám doma: Týchto 10 chýb v obľúbenej komédii prehliadol takmer každý
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Vianočné trhy
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú
Stavať ho začali ešte za Mečiara: Pri tuneli Višňové sa vystriedalo 12 ministrov, skoro po 30 rokoch ho otvárajú

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac