Vražda v Trnavskom okrese: Muž zomrel po viacerých bodných zraneniach, polícia obvinila ženu z obzvlášť závažného zločinu

Polícia obvinila 55-ročnú ženu z obzvlášť závažného zločinu vraždy v súvislosti s násilnou smrťou muža v okrese Trnava, ktorú vyšetruje od piatkového (26. 12.) rána.
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom v sobotu informovalo na sociálnej sieti. Obvinená mala spôsobiť poškodenému kuchynskými nožmi viaceré bodné zranenia, ktorým na mieste podľahol.
Vyšetrovanie pokračuje, polícia navrhla väzbu
„Okolnosti, ktoré viedli k spáchaniu skutku, ako aj samotný motív budú predmetom vyšetrovania. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na väzobné stíhanie,“ ozrejmila polícia.
Odporúčané články
Nejedol dva mesiace: Muž uviazol v zasneženom aute. Nikto nechápe, ako prežil, lekári hovoria o zázraku
Bianca ukázala nahý zadok, inšpirovala našu Bianku: Tieto kauzy hýbali spoločnosťou v roku 2025, aj ste na ne zabudli
Ladislav otvoril unikátne kino, aké inde na Slovensku nenájdete: Ľudia odchádzajú nadšení, na vstupnom ušetria
Záhada rumunského národného pokladu: Zo strachu pred Nemcami ho poslali ukryť do Ruska. Dodnes ho nemajú naspäť
Mačetou ju udreli do hlavy, na zemi bola zbraň. Dian Fossey milovala gorily a položila za ne život, jej smrť je záhadou
Ricardo sa prisťahoval na Slovensko: Keď som sem prišiel, prenájmy v Bratislave stáli 600 eur, životné náklady stúpajú
Videli sme najkrajšie vianočné trhy u nás: Cítili sme sa ako v rozprávke, viadukt sa rozsvietil prvýkrát za 90 rokov
Matúš chodí všade pešo: V tejto európskej krajine sme sa báli. Chodník na Novom Zélande začína dezinfekčnou stanicou
Budú počas vianočných sviatkov otvorené obchody? Reťazce hlásia zmeny, pozrite sa, ako to bude po novom
Najnovšie články
Knihy od interez.sk
Nahlásiť chybu v článku