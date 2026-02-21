Film z roku 2003 Slovákov rozosmeje najviac. Dnešná generácia ho možno nikdy nevidela

Nové filmy sa na nás valia z každej strany – z kín, zo streamovacích služieb, aj z televízie. Niet však nad populárne klasiky, ktoré stojí za to pozerať aj stále dookola a nikdy nemrzia. Pozreli sme sa na snímky, ktoré Slovákov a Čechov dokážu najviac rozosmiať a máme pre vás tipy na spríjemnenie sobotného večera.
Tomuto rebríčku na ČSFD kraľuje francúzska komédia Drž hubu! (Shut Up!, 2003) s legendárnou hereckou dvojicou Jeanom Renoom a Gérardom Depardieuom v hlavnej úlohe.
Ruby a Quentin sa stretávajú vo väzení a ich svojské „priateľstvo“ pretrvá aj po úteku na slobodu, keď sa dostávajú do rôznych bizarných situácií.
Svieti mu vysoké hodnotenie 84 % a diváci humor komédie priam milujú. „Milé dielko plné situačného humoru. Nezabudnuteľný Depardieu,“ zhodnotil jeden z nich. „Žáner komédia nepreferujem, lebo si vždy predstavím vyškľabeného E. Murphyho, opičiaceho sa Jima Carreyho či priblblé vtipy z policajnej akadémie. No ale francúzske komédie sú proste iné,“ dodal niekto ďalší (ale ak aj milujete práve Jima Carreyho, z nášho pohľadu na tom nie je vôbec nič zlé).
Na druhom mieste sa umiestnila česká klasika Pelíšky (1999), ktoré na platforme získali šialené hodnotenie 91 % a tretia priečka patrí americkej komédii Bláznivá strela: Z archívu policajnej jednotky (The Naked Gun: From the Files of Police Squad!, 1988).
Vedú staršie snímky
V prvej 20 filmov, ktoré ľudí najviac rozosmiali, nechýbajú ani Prci, prci, prcičky (American Pie, 1999), Život Briana (Monty Python’s Life of Brian, 1979), ďalšia francúzska komédia RRRrrrr !!! (2004) alebo Diktátor (The Dictator, 2012), v ktorom hrá Sacha Baron Cohen v hlavnej úlohe.
Nahlásiť chybu v článku