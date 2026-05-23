Tankujeme drahšie ako Česi: Nafta výrazne zlacnela, ceny benzínu nevyzerajú dobre

Ceny motorovej nafty na Slovensku počas 20. týždňa výrazne klesli, obyčajná nafta zlacnela o 6 centov na liter a prémiové druhy o 5 centov. Cena obyčajnej nafty sa tak pohybovala mierne nad hranicou 1,70 eura za liter, prémiové nafty stáli približne 1,90 eura za liter. Naopak, ceny benzínu mierne stúpli, približujúc sa k hladine 1,80 eura za liter, pričom sa držia na úrovni 3,5-ročného maxima. Informoval o tom Štatistický úrad SR (ŠÚSR).
Priemerná cena benzínu 95 počas 20. týždňa bola 1,776 eura za liter, čo predstavuje medzitýždňový nárast o 0,8 centa. Prémiový benzín stúpol o 1,3 centa na 1,976 eura za liter. Motorová nafta sa predávala za 1,710 eura za liter (-6 centov), prémiová nafta za 1,910 eura (-5,1 centa).
Medziročné porovnanie ukazuje, že ceny palív sú aj napriek poklesu nafty stále vyššie o približne 20 %. Benzín 95 je drahší o 18,9 %, prémiové benzíny o 16,4 %, motorová nafta o 23,2 % a prémiová nafta o 20,4 %.
V porovnaní s priemermi Európskej únie bola cena motorovej nafty na Slovensku o 10 % nižšia, cena benzínu o 5,6 % nižšia. Dáta za 20. týždeň zverejnila Európska komisia vo svojom týždennom bulletine 21. mája 2026.
Ceny plynov počas mája 2026 zaznamenali prevažne pokles. Cena LNG mierne vzrástla na 1,833 eura za kilogram (+0,6 centa). Plyny LPG a CNG zlacneli – LPG na 0,882 eura za liter (-2,4 centa), CNG na 1,948 eura za kilogram (-0,1 centa). Cena bioLNG sa medzi týždňami nezmenila (1,994 eura za kilogram), ekologické palivo HVO zlacnelo o 1,3 centa na 2,612 eura za liter. Cena vodíka ostala stabilná na úrovni 21,60 eura za kilogram.
Elektrická energia pre nabíjanie elektromobilov sa predávala za nezmenené ceny. Stredne rýchle nabíjanie (AC do 22 kW) stálo 0,41 eura za kWh, rýchle nabíjanie (DC do 150 kW) 0,55 eura za kWh a ultrarýchle nabíjanie (DC nad 150 kW) 0,69 eura za kWh.
Analytik finančných trhov XTB Ondrej Greguš na budúci týždeň očakáva zvýšenú volatilitu cien pohonných hmôt. Napriek tomu, že cena ropy Brent tento týždeň atakovala 110 USD/barel, ceny nafty na slovenských čerpacích staniciach prekvapivo klesli o viac ako 3 %. „Rast cien ropy sa teda do cien na čerpacích staniciach zatiaľ nepremietol v očakávanej miere,“ dodal.
Situácia zostáva stabilná
Situácia na slovenskom trhu s pohonnými hmotami podľa Greguša zostáva stabilná. Zásobovanie je stabilizované, Slovnaft funguje na plnom výkone.
„V rámci V4 sme najdrahší pri benzíne (1,776 €/l oproti Česku 1,742 €/l a Poľsku 1,489 €/l). Pri nafte (1,710 €/l) sme lacnejší ako Maďarsko (1,727 €/l), no stále drahší ako Česko (1,673 €/l) a Poľsko (1,576 €/l),“ uviedol v komentári analytik XTB. Na rozdiel od niektorých krajín V4 Slovensko aktuálne neuplatňuje priame cenové stropy ani daňové úľavy na pohonné hmoty.
