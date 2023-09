Skratku MILF využívali teroristi, Stifler dostal za film len 8-tisíc: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o Prci, prci, prcičky

Tínedžeri vyrastajúci na sklonku 90. rokov a nového milénia azda nepoznajú legendárnejšiu komédiu. Dnes by sa pokojne mohla pýšiť aj prívlastkom „kultová“, aj keď mnohé súčasné generácie mladých ju označujú skôr prívlastkami ako „nechutná“, „sexistická“ a dokonca im ani nemusí prísť vtipná. Prci, prci, prcičky však kedysi pomohli mnohým mladým ľuďom so sexuálnym správaním a ukázali im, že ochrana je dôležitá.

Hlášky, ktoré zľudoveli, pamätné scény, ktoré dnes vo svojich počinoch citujú mnohí mladí filmári, ale aj otváranie tabuizovaných tém. Aj to sú veci, ktoré komediálna séria Prci, prci, prcičky (American Pie) priniesla do celosvetovej kinematografie, obzvlášť do žánru tínedžerských komédií a komerčných filmov o sexe.

Z dnešného hľadiska hviezdne obsadená komédia (aj keď sa mnohým hereckým predstaviteľom už nikdy poriadne nepodarilo zabodovať v inom projekte) tento rok oslávila 24. výročie svojej premiéry. Veľa jej fanúšikov však dodnes ani len netušilo, že koľko málo niektorí hlavní hrdinovia za účinkovanie vo filme dostali, či to, že štúdio, ktoré naň poskytlo peniaze, neverilo, že projekt zarobí milióny.

Scenár bol hotový za 6 týždňov, no film nikto nechcel režírovať

To možno niekomu nepríde ako veľmi krátka doba, keďže viaceré úspešné či kultové snímky mali scenár hotový za ešte menej dní. Jeho autor – Adam Herz – bol však v tomto fachu úplným začiatočníkom a išlo o jeho prvotinu. Aj na jeho vlastné prekvapenie sa scenár ale podarilo predať štúdiu Universal Pictures, ktoré ho údajne od Herza kúpilo za 650-tisíc dolárov. Problémom ale bolo, že komédiu s pracovným názvom Bezmenná teenagerská komédia o sexe, ktorú možno nakrútiť za menej než 10 miliónov dolárov a ktorá sa nikomu nebude páčiť, no ja si myslím, že ju budete milovať (Untitled Teenage Sex Comedy That Can Be Made For Under $10 Million That Most Readers Will Probably Hate But I Think You Will Love) nikto nechcel režírovať. Priestor napokon dostal rovnako začínajúci Paul Weitz. Údajne až 70 oslovených režisérov prácu na filme z rôznych dôvodov odmietlo.

Film bol hitom najmä medzi neplnoletými

Uviesť do kín teenagerský film o sexe, samozrejme, nebolo jednoduché a tvorcovia chceli, aby ich dielo bolo verné tomu, čo prežívali mladí ľudia v tej dobe a teda tomu prispôsobili aj slovník a celkový ráz scén. Doslova chceli, aby ich mal rating prístupnosti R (Restricted), čo znamenalo, že film bol pre neplnoletých nevhodný.

V USA ale dostala kultová komédia najskôr prístupnosť NC-17, čo znamená, že kiná nesmeli do sály pustiť nikoho pod 17 rokov, dokonca ani v sprievode dospelej osoby. Dosiahnuť cieľ so získaním R-ka sa im podarilo po tom, ako pridali zopár šteklivých záberov pri scéne masturbovania s jablkovým koláčom.

Keď prvý diel série uviedli v amerických kinách, počas prvého víkendu zarobil 18,7 milióna dolárov. Špekuluje sa ale, že komédia o sexe mohla zarobiť ešte viac. Viaceré kiná totiž hlásili, že sa do kinosál podarilo dostať neplnoletým osobám, ktoré si pôvodne zakúpili lístky na iný film. A práve medzi neplnoletými mal film v tej dobe najväčšie ohlasy.

Trailer na pokračovanie premietali pred animákom pre deti

Išlo ale o chybu alebo o dobre premyslený trik? Nie je náhodou, že veľké štúdiá pri premietaní svojich filmov využívajú reklamný priestor na propagovanie svojich ďalších podobne ladených projektov (fanúšikovia komiksoviek vedia, o čom je reč). Ak sa totiž divákovi páči film, na ktorý išli do kina, môže sa im páčiť aj iný z podobného súdka, ktorý sa do kín dostane v budúcnosti.

Čo ale mali spoločné snímky Prci, prci, prcičky 2 a animák Atlandída: Stratená ríša (Atlantis: The Lost Empire)? Nič. A aj tak bol trailer na komédiu o sexe premietaný aj detským divákom. Čo bolo dôvodom, dodnes nikto nevie.

Úspešná séria

Mnohí možno ani len netušili, že po treťom dieli Prci, prci, prcičky 3: Svadba (American Wedding) vznikli aj ďalšie, ktoré sa ale premiéry v kinách nedočkali (výnimkou je film z roku 2012 American Reunion, ktorý nadväzuje na pôvodnú trilógiu).

Celkovo pozostáva séria American Pie z deviatich filmov: American Pie (1999), American Pie 2 (2001), American Wedding (2003), American Pie Presents: Band Camp (2005), American Pie Presents: The Naked Mile (2006), American Pie Presents: Beta House (2007), American Pie Presents: The Book of Love (2009), American Reunion (2012) a American Pie Presents: Girls´Rules (2020).

Séria zarobila 990 376 564 dolárov (údaj sa môže líšiť, keďže zdrojový web nezarátal zárobky filmu z roku 2020).

Filmy zarobili veľa, herci však nie

Prci, prci, prcičky boli pre štúdio Universal veľkým hitom. Vyrobiť prvý diel stálo aj s prirážkou za marketing niečo vyše 11 miliónov dolárov. Len na území USA zarobila komédia o stredoškolákoch bažiacich po sexe vyše 102 miliónov dolárov. Universal sa ale popálil, keď distribučné práva mimo americkú pôdu predal inej spoločnosť. Na ostatných trhoch totiž tržby dosiahli hranicu takmer 133 miliónov dolárov.

No zatiaľ čo komédia lámala rekordy návštevnosti, zárobky niektorých hereckých predstaviteľov neboli nejako lákavé. Predstaviteľ Stiflera, herec Sean William Scott dostal honorár „smiešnych“ 8-tisíc dolárov! Podobnú „almužnu“ dostala aj jeho herecká kolegyňa Shannon Elizabeth, ktorej honorár za prvý diel nepresiahol hodnotu pár tisíc dolárov (konkrétnu sumu nešpecifikovala). Obaja herci už ale v pokračovaní dostali viac.