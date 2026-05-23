Ľudia tu dostávali pozemky za 67 dolárov: Toxické mesto však muselo byť navždy vymazané z máp

Predstave si, že si kúpite polročné predplatné časopisu a výmenou za to dostanete pozemok. Znie to lákavo, no raj sa rýchlo premenil na peklo. Obyvatelia sa museli odsťahovať a navždy ho vymazali z máp.
Pozemok za predplatné
Ako informuje All That Is Interesting, mesto Times Beach v americkom Missouri vzniklo v roku 1925. St. Louis Magazine uvádza, že mesto malo byť v podstate reklamou na noviny St. Lious Times. Čitatelia, ktorí zaplatili 67,50 dolára (dnes by to znamenalo 1 284,50 dolára, v prepočte približne 1 105 eur) za šesťmesačné predplatné, dostali malý pozemok, pričom potrebovali aspoň dva, aby si mohli postaviť dom.
Pôvodne malo ísť o rezort, o miesto, kam si pôjdu oddýchnuť napríklad majetní lekári. Netrvalo ale dlho, kým sa tu ľudia začali usídľovať natrvalo. Napokon malo Times Beach približne 2 500 obyvateľov.
Problémy, ktoré mesto navždy zmenili, začali v chemickom závode vo Verone v štáte Missouri. V 60. rokoch tam spoločnosť Hoffman-Taff vyrábala pre americkú armádu zložku látky Agent Orange. Počas výrobného procesu vznikal toxický vedľajší produkt známy ako dioxín. Spája sa s rakovinou, poruchami reprodukcie a vývoja, poškodením imunitného systému a hormonálnymi poruchami.
Následky boli okamžité
Keď bol závod predaný, padlo rozhodnutie odstrániť dioxín uskladnený na mieste a na túto prácu bol najatý Russell Bliss, prevádzkovateľ zberu odpadového oleja. Bliss zmiešal dioxín s odpadovým olejom a potom urobil to, čo robieval vždy: rozprášil ho na poľné cesty a konské arény po celom štáte. Mala sa tak znížiť prašnosť.
Bliss takto postriekal najmenej 25 miest, pričom jedným z nich bolo aj Times Beach. Mesto s ním dokonca uzavrelo zmluvu, aby postrekoval cesty medzi rokmi 1972 až 1976. Následky však boli badateľné okamžite.
V jednej stajni zomrelo po postreku až 40 koní. Zomieralo všetko, čo sa ocitlo v blízkosti postriekanej cesty – mačky, psy aj vtáky. Ministerstvo zdravotníctva a Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) začali vyšetrovanie, až keď vážne ochorela 6-ročná dcéra majiteľa stajní.
Na toxickom odpade ležalo celé mesto
V roku 1974 sa otravu podarilo napokon vystopovať a ako páchateľa určiť Blissovu firmu. Nevedelo sa však, aký je rozsah napáchaných škôd a že na toxickom odpade v podstate leží celé mesto. Bliss neskôr tvrdil, že netušil, že olej obsahoval dioxín. Dokonca sa vraj ľudí snažil presvedčiť, že zmesou postrekuje aj vlastnú farmu.
Times Beach medzitým postihla ďalšia katastrofa. V roku 1982 mesto zničili záplavy. Zároveň však toxickú pôdu rozniesli ďalej po celom okolí. Nameraná úroveň toxínov bola 300-násobne vyššia, ako CDC považovala za bezpečné. Koncom roka 1982 dostali obyvatelia varovanie, aby sa do Times Beach už nikdy nevracali.
Ľudia dostali skromné odškodné
Pochopiteľne, ľudia nechceli odísť len tak s prázdnymi rukami, úrady im preto prisľúbili, že od nich pozemky odkúpia. Odkúpenie 800 pozemkov a 30 biznisov vyšlo na 33 miliónov dolárov (dnes by to znamenalo takmer 114 miliónov dolárov, v prepočte približne 98 miliónov eur). Nasledovalo masívne čistenie. V rokoch 1996 až 1997 spálila spaľovňa celkovo 265 354 ton materiálov kontaminovaných dioxínmi z 27 lokalít v Missouri, vrátane 37 234 ton materiálov z Times Beach. Spálili sa domy, podniky a dokonca aj mestská vodná veža.
Celkové náklady dosiahli 110 miliónov dolárov (v súčasnosti by to bolo viac ako 228 miliónov dolárov, teda 196 miliónov eur), z čoho 10 miliónov dolárov (dnes by to znamenalo takmer 21 miliónov dolárov, teda 18 miliónov eur) uhradila spoločnosť Syntex, materská spoločnosť závodu, ktorý dioxín vyrobil. Zvyšný popol a trosky boli uložené na skládke. V roku 1999 bol na mieste Times Beach otvorený štátny park. Viacero niekdajších obyvateľov sa rozhodlo podať žalobu. Väčšina z nich dostala skromné odškodné.
