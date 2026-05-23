Neuveriteľný zápas so smutným koncom: Slovensko podľahlo Čechom 2:3

Dnes sa slovenskí hokejisti postavili na ľad v derby proti Česku. Podporiť ich prišli mnohí fanúšikovia z oboch krajín.
Prvá tretina, žiaľ, skončila v prospech Česka. Daniel Voženílek strelil gól do našej bránky a prvú 20-minútovku sme uzavreli v stave 0:1 pre našich bratov.
Neuveriteľný zápas
Druhá tretina sa niesla v dramatickejšom duchu a hráči sa dostávali medzi sebou do konfliktov. Na trestnú lavicu putovali hokejisti z oboch strán, hrali sme aj 5 proti 5. Napokon sa nám podarilo skórovať a stav sme vyrovnali na 1:1. Gól strelil kapitán Marek Hrivík, no netrvalo dlho a Česko nám tento gól vrátilo. Krátko pred koncom sme opäť vyrovnali, vďaka Martinovi Chromiakovi, na stav 2:2.
Prvá polovica záverečnej tretiny sa niesla bez gólov. Napokon sa Česku podarilo skórovať a dostať sa do vedenia na 3:2, a tento stav udržali až do absolútneho konca. Na svojom konte tak máme prvú prehru.
