Nemali o sebe pochybnosti a išli si za svojimi snami. Toto sú celebrity, ktoré predpovedali vlastný úspech

Intuícia neklame. Vždy je dobré počúvať svoj vnútorný hlas, ktorý vedie človeka k tomu, čo je preňho dobré. Spravili tak aj niektoré celebrity, ktoré už od mladého veku vedeli, že sú predurčené byť v centre pozornosti. A tak išli za svojím snom a stali sa slávnymi po celom svete.
Verili v seba, vo svoje schopnosti a verili im aj najbližší. Keď sa k tomu pridá úsilie a štipka talentu, je jasné, čo bude nasledovať. Tieto známe osobnosti sa vydali na cestu za úspechom, ktorý nadobudol svetový charakter. Ktoré z nich nemali pochybnosti o svojich schopnostiach podľa BuzzFeed?
Jennifer Lawrence
V minulosti Jennifer Lawrence prezradila, že jej intuícia hovorila, že bude známa už od detstva. Hviezda ságy Hry o život si spočiatku nebola istá, ako sa jej sláva zhmotní, ale keď si uvedomila, že jej kariérnou cestou bude herectvo, odišla zo základnej školy vo veku 14 rokov. „Vždy som vedela, že budem slávna. Úprimne, neviem, ako inak to opísať,“ povedala herečka v rozhovore pre Vogue v roku 2013 podľa Business Insider.
